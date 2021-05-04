Yazar Gülten Dayıoğlu, Siirt'teki akademisyen, öğretmen ve öğrencilerle söyleşide buluştu

Yazar Gülten Dayıoğlu, Siirt Üniversitesinin (SİÜ) düzenlediği çevrimiçi söyleşide akademisyen, öğretmen ve öğrencilerle bir araya geldi.

Yazar Gülten Dayıoğlu, Siirt Üniversitesinin (SİÜ) düzenlediği çevrimiçi söyleşide akademisyen, öğretmen ve öğrencilerle bir araya geldi.

Yazar Dayıoğlu, SİÜ Öğretme ve Öğrenme Uygulama ve Araştırma Merkezi ile Eğitim Fakültesinin iş birliğiyle düzenlenen ve Doç. Dr. Erhan Akın ve Doç. Dr. Sevda Koç Akran'ın moderatörlüğünde gerçekleştirilen söyleşide, anılarını paylaştı.

Yazarlığa nasıl başladığına ilişkin bilgi veren ve kitap okuma konusunda öğrencilere tavsiyelerde bulunan Dayıoğlu, kitaplarıyla ilgili öğrencilerin sorularını yanıtladı.

Dayıoğlu, Doç. Dr. Akın'ın kayıp kitabına ilişkin sorusuna, gazete ilanı sonucu ilgili kitabın bir balıkçıda çalışan mühendis tarafından bulunduğunu ve kendisine ulaştırılmasıyla yayımlandığını anlattı.

Dayıoğlu, bir öğrencinin sorusu üzerine eserlerinin kaynağının yaşam, tarih ve uzay gibi çeşitli alanlar olduğunu ifade etti.

Dayıoğlu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sonrası Siirt'e gelerek söyleşiye katılanlarla yüz yüze bir söyleşi gerçekleştirmek istediğini kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fecri Barlık