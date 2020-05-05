Yazar Erol Erdoğan, İHÜ'nün "Edebiyat Sohbetleri"ne konuk oldu
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Yazar Erol Erdoğan, İHÜ'nün "Edebiyat Sohbetleri"ne konuk oldu

Yazar Erol Erdoğan, İHÜ'nün
05.05.2020 11:24 | Son Güncelleme: 05.05.2020 12:01

Sosyolog ve yazar Erol Erdoğan, ramazanın çok güçlü hikaye örgüsü verebilecek bir mevsim olduğunu söyledi.

Sosyolog ve yazar Erol Erdoğan, ramazanın çok güçlü hikaye örgüsü verebilecek bir mevsim olduğunu söyledi.

İbn Haldun Üniversitesi'nin (İHÜ) yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında online olarak düzenlediği "Edebiyat Sohbetleri" programına konuk olan Erdoğan, Üniversitenin YouTube hesabından canlı olarak gerçekleştirilen programda "Orucun Mevsimliği ve Ramazan Edebiyatı" başlıklı bir konuşma yaptı.

Erdoğan, son dönemde yaşanan salgın sebebiyle evde kalma sürecinin kaliteli geçirilmesi gerektiğini belirterek, ilk günden bu yana herkese korona günlüğü tutması önerisinde bulunduğunu söyledi.

Okurlarla 2013'te buluşturduğu "İnsan Mevsimi" adlı kitabında "Orucun Mevsimi" başlıklı bir bölüm kaleme aldığına işaret eden Erdoğan, "Zihnimde benim için oruç bir mevsim. Çünkü oruç insanı değiştirme gücüne ve oluşturduğu iklime insanı, çevresini alabilme gücüne sahip." dedi.

Erdoğan, insanın yaşamı boyunca içsel birçok mevsimi olduğunu ifade ederek, şöyle devam etti:

"Nasıl kainat mevsimler üzerinden kendini değiştiriyor, yeniliyor ve her mevsim kendine özgü bir iklim ortaya koyuyorsa, insanın mevsimleri de insanın değişmesine aracılık ediyor. İnsanın yaştan dolayı yaşadığı bebeklik, çocukluk, gençlik, yetişkinlik, yaşlılık insanın çağları, mevsimleridir. Bir de Allah zamandan insana mevsimler ikram etmiş. Bunlardan birisi de ramazandır. Oruç gerçekten çok güçlü bir mevsimdir. Cuma gününü de bu mevsimlerin bir parçası olarak kabul edebiliriz dini anlamda. 3 aylar da böyledir. Hac da bir mevsim gibidir. Kabe'ye giden insanı kendi iklimine alır ve ona daha önce içinde bulunmadığı bir maneviyat, fiziki alem sunar."

"Ramazan, çok güçlü hikaye örgüsü verebilecek bir mevsimdir"

Erdoğan, ramazanın bir irade ve sabır ayı olduğunun altını çizerek, "Ramazanı samimi bir şekilde karşılayıp, orucu ihlaslı bir şekilde tutan ve yaptığı işin farkında olanlar için bu geçerlidir. Çünkü oruç, hem sabrın hem de sabırsızlığın bir gerekçesidir. Uzun süre aç kalmak ciddi bir irade ve sabır gerektiriyor." diye konuştu.

Ramazanın her zaman edebi eserlere de etki ettiğini söyleyen Erdoğan, şunları kaydetti:

"Her şairin muhakkak birkaç şiirinde, bir roman yazarının metninde, bir hikaye yazarının olay örgüsü içerisinde ramazana rastlayabiliyoruz. Ama edebiyatçılarımız umarım bundan sonra ramazanı daha iyi değerlendirebilirler. Çünkü çok güçlü hikaye örgüsü verebilecek bir mevsimdir ramazan, oruç. Dolayısıyla bu mevsimden çok hikaye çıkar ve günümüze atıf olsun, korona günlerinde ramazanla ilgili müstakil bir kitap yazılacağı gibi, makale, roman, hikaye gibi türlerden de eserler verilebileceğini düşünüyorum."

Erol Erdoğan, yaklaşık bir buçuk saat süren konuşmasında ramazan manilerine de değinerek, yayını izleyen seyircilerin sorularını yanıtladı.

Kaynak: AA

Manşet

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