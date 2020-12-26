Yazar Erol Erdoğan, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı
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Yazar Erol Erdoğan, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

26.12.2020 11:07 | Son Güncelleme: 26.12.2020 11:11
Yazar Erol Erdoğan, AA'nın

Çocuklar ve gençler üzerine yaptığı araştırmalarla tanınan Sosyolog Yazar Erol Erdoğan, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Çocuklar ve gençler üzerine yaptığı araştırmalarla tanınan Sosyolog Yazar Erol Erdoğan, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

"İnsan Mevsimi", "Oruç Mevsimi", "Oyun Sözü" ve "Günbegün" gibi kitaplar kaleme alan Erdoğan, AA muhabirleri ile foto muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği, "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerinde oylamaya sunulan kareleri inceledi.

Haber kategorisinde Arif Hüdaverdi Yaman'ın "İşitme engelli hastayla iletişim" fotoğrafını seçen Erdoğan, yaşam kategorisinde Muhammed Said'in "Muhammed bebeğin mutluluğu", sporda ise Fecri Barlık'ın "Lastiklerden voleybol sahası" başlıklı fotoğrafına oy verdi.

Haber kategorisinde tercih ettiği fotoğrafa ilişkin değerlendirmede bulunan Erdoğan, "Dijital dönüşümle beraber dünyada iletişim kanalları hızla arttı. Ama bu artış iletişimin niteliksiz hale hale gelmesini ve insanların kalabalıklar içinde yalnızlık çekmesini de beraberinde getirdi. Bu fotoğraf hem işitme engeli olan hem de hasta olan biriyle kurulan iletişimin bu çağın zıttına bir yaklaşım ve güzel bir çaba. Hem işitme engelli hasta hem de hastayla iletişim kuran sağlık görevlilerinin tebriği hak ettiğini düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Erdoğan, yaşam kategorisindeki "Muhammed bebeğin mutluluğu" başlıklı fotoğrafa ilişkin, "İnşallah Muhammed bebeğin gençliğini de yaşlılığını da görür bu dünya." değerlendirmesini yaptı.

Çocuk oyunlarının önemine ilişkin araştırmalar yaptığını vurgulayan yazar, çocukların oyun için yarattığı imkanların önemini vurgulaması bakımından "Lastiklerden voleybol sahası" başlıklı fotoğrafın önemli olduğunu belirtti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Türkyılmaz

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