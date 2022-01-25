Yazar Derya Manav, "Turkish Vegan Mutfak" isimli kitabını tanıttı

FINDIKLI, RİZE (AA) - Yazar Derya Manav, "Turkish Vegan Mutfak" adlı yeni kitabını okuyucularına tanıttı.

Fındıklı ilçesindeki bir tesiste kitabın tanıtımını yapan Manav, yaklaşık 5 yıl önce yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle beslenme alışkanlıklarını değiştirdiğini, yaptığı çalışmalar sonrasında Türkiye'nin yedi bölgesindeki vegan yemekleri incelemeye başladığını söyledi.

Vegan beslenmenin ilk söylenişte farklı algılandığını ifade eden Manav, gelenek ve göreneklerde, geçmiş Türk mutfağında vegan örneklere sıkça rastlandığını belirtti.

Manav, çocukluk yıllarından itibaren sebze, meyve, tahıl, kuru baklagiller gibi lezzetlerle donatılan sofraların unutulmaması gerektiğini vurgulayarak, "Kitabımda daha sağlıklı bir yaşam için Türk mutfağından örnekler sunmaya çalıştım. Pandemi sürecinde hazırladığımız kitabımızı piyasaya çıkardık. Kitabın içindeki yemekler anne, anneanne yemekleri. Türk mutfağında var olan yemekler. Veganlık bize sanıldığı kadar uzak değil. Türk mutfağındaki birçok yemek vegan. Birçok ilimizde vegan yemekler var. Kitapla veganlığın sağlığa faydalarını anlatmaya çalıştım." dedi.

Vegan yemeklerin basit ve ulaşılabilir olduğunu aktaran Manav, "Kitapta 160 çeşit bilinir yemeği anlattık. Fakat yemeklerin tariflerini, küçük dokunuşlarla tatlandırdım. Kendi evimin mutfağında yaptım. Sarmaya vişne, kuru fasulyeye yeşil elma kattık. Biraz daha duygularımızı yansıtmaya çalıştık." ifadelerini kullandı.

Manav, daha sonra Rize mutfağının önemli vegan yemeklerinden olan turşu kavurması yaptı.