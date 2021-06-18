Yazar Cengiz, Vali Çiçek'e Yeni Kitabını Takdim Etti

Vali Gökmen Çiçek'i ziyaret eden Veli Cengiz, Afyonkarahisar Belediyesi desteğiyle çıkardığı "Benim Köyüm Şehir Olacak" adlı kitabını takdim etti.

Vali Gökmen Çiçek'i ziyaret eden Veli Cengiz, Afyonkarahisar Belediyesi desteğiyle çıkardığı "Benim Köyüm Şehir Olacak" adlı kitabını takdim etti. Vali Gökmen Çiçek, görevindeki 1. yılını kutlayan Veli Cengiz ve beraberindeki konuklarına da teşekkür etti.

Eğitimci-yazar Veli Cengiz, Vali Gökmen Çiçek'in Afyonkarahisar'daki bir yıllık görev süresinde hayata geçirdiği projeler ile memleketi Afyonkarahisar'a ve İhsaniye ilçesi Ayazini Köyü'ne yaptığı yatırımları anlattığı "Benim Köyüm Şehir Olacak" adlı kitabını Vali Gökmen Çiçek'e takdim etti. Afyonkarahisar'a verdiği hizmetler nedeniyle Vali Çiçek'e teşekkür eden Veli Cengiz, Vali Çiçek'in uzun yıllar Afyonkarahisar'da kalmasını diledi.

Böyle bir eseri kaleme aldığı için eğitimci-yazar Veli Cengiz'e teşekkür eden Vali Gökmen Çiçek, Afyonkarahisar'da yaptığı hizmetlerin olumlu karşılanması ve takdir toplamasının kendisini mutlu ettiğini belirterek, Cengiz'e başarılar diledi.

Vali Çiçek, görev süresinde birinci yılını tamamlaması sebebiyle kendisi ziyarete gelen ve iyi dileklerini ileten konuklarına da teşekkür etti.

Kaynak: Habermetre