Yazar Cansu Giresun "Sonsuz Vaveyla" kitabını çıkardı

Ordu'nun Fatsa ilçesinde Cansu Giresun isimli genç yazar "Sonsuz Vaveyla" adlı isimli kitabını çıkardı.

Ordu'nun Fatsa ilçesinde Cansu Giresun isimli genç yazar "Sonsuz Vaveyla" adlı isimli kitabını çıkardı.

İlk kitabının çıkarmanın mutluluğunu yaşadığını ifade eden yazar Cansu Giresun, "Kitabımda yaşadıklarımı ve düşüncelerimi yazdım. İlk kitabım ve gerçekten çok olumlu tepkiler aldım. İlk baskı olarak bin adet bastırdık. Şiddetle herkese tavsiye ediyorum. Yakın zamanda ilçemizde belli yerlerde imza günleri düzenleyeceğim" dedi.

Giresun, "Sonsuz Vaveyla "isimli kitabının birçok önemli kitap marketlerde ve internet üzerinden satışının gerçekleştiğini belirtti. - ORDU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı