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Yazar Çağrı Taner 'Hüzünlü Bir Ponçik' ile rekora koşuyor

2017 yılında raflarda yerini aldığı ilk gün en çok satanlar listesinde 1 numarayı uzun haftalar meşgul eden yazar Çağrı Taner'in ilk kitabı Hüzünlü Bir Ponçik, 3. senesinde 500 bin gibi satış sayısı yakalayarak adını şimdiden efsaneler listesine yazdırdı.

18.03.2020 10:39 | Son Güncelleme: 18.03.2020 10:39
Yazar Çağrı Taner 'Hüzünlü Bir Ponçik' ile rekora koşuyor

2017 yılında raflarda yerini aldığı ilk gün en çok satanlar listesinde 1 numarayı uzun haftalar meşgul eden yazar Çağrı Taner'in ilk kitabı Hüzünlü Bir Ponçik, 3. senesinde 500 bin gibi satış sayısı yakalayarak adını şimdiden efsaneler listesine yazdırdı.


Okuyucular tarafından bir hayli olumlu tepkiler alan kitabın 2.si için Yazar Çağrı Taner'e binlerce mesaj geliyor.


Gösterilen ilgiden çok memnun kalan genç yazar Taner, "Kitabımda insanlar kendi hayatlarından bir parça bulduğu için bu samimiyeti yakaladı, ben de onları kırmayıp daha iyi şekilde bir iş çıkaracağım bu arada birkaç yapımcıdan film teklifi de aldık onu da değerlendiriyoruz" dedi.


Ayrıca Çağrı Taner okuyucularına Hüzünlü Bir Ponçik 2 kitabının 2020 yılında raflarda yerini alacağı müjdesini de verdi. - ERZURUM

Kaynak: İHA

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