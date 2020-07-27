Yazar Asım Gültekin için hatim duası okundu
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Yazar Asım Gültekin için hatim duası okundu

Yalova'da hayatını kaybeden gazeteci, yazar ve eğitmen Asım Gültekin için hatim duası okundu.

Yazar Asım Gültekin için hatim duası okundu
27.07.2020 23:19 | Son Güncelleme: 27.07.2020 23:56

Yalova'da hayatını kaybeden gazeteci, yazar ve eğitmen Asım Gültekin için hatim duası okundu.

Uluslararası Genç Derneği, YediHilal Derneği, Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi Mezunları Derneği ve Dünya Dergiler Birliğince düzenlenen etkinlik, ikindi namazına müteakip Üsküdar Yeni Valide Camisi'nde gerçekleştirildi.

Usta yazarın ağabeyi Salih Zeki Gültekin'in taziyeleri kabul ettiği törene, edebiyat ve sanat dünyasından yoğun bir katılım oldu.

Okunan duanın ardından bir konuşma yapan YediHilal Derneği Genel Başkanı Salim Sarıyıldız, Gültekin'in şanına camilerin yakıştığını belirterek, onun da arzu edeceği şekilde, camide anma töreni yapmaya karar verdiklerini söyledi.

Sarıyıldız, Marmara Üniversitesinde okuduğu dönemden bu yana Gültekin'i tanıdığının altını çizerek, "Asım Ağabey, YediHilal Derneği ile onlarca farklı derneğe büyük katkı. Ama özellikle YediHilal'in ilk fikir aşamasından itibaren kurulmasında, daha sonra söylemlerinde ve eylemlerinde izi silinemeyecek büyük bir katkısı söz konusudur." dedi.

"Dergi deliliği hastalığını da çok kimseye bulaştıran bir kimseydi"

Dünya Dergiler Birliği Başkanı Metin Uçar da Gültekin'in dergiciliğe olan tutkusuna vurgu yaparak, "Dergi çıkarmak için biraz deli olmak lazım derdi. Bu dergi deliliği hastalığını da çok kimseye bulaştıran bir kimseydi. Bu anlamda özellikle gençlere ulaşabilmiş, kabiliyetleri keşfedip, onları bir şekilde dergilerle buluşturan bir isim olarak önümüzde duruyor hala..." diye konuştu.

Asım Gültekin'in geçmişten bu yana Türkiye'de yüzlerce dergiyi bir araya getirdiğini kaydeden Uçar, şunları aktardı:

"Dünyada ilk defa bir dergi fuarı yapmış, dergileri, yazarı, çizeri, şairi, edebiyatçıyı ve okuru bir araya getirmiş bir isimdir. Ümit ediyoruz ki Asım'ın dergicilikte ortaya koyduğu fikirler ve çalışmalar ile gençlerin yüreklerine attığı kültürel atılımın tohumları, meyvelerini verip, nice Asımların yetişmesine vesile olur. Allah gani gani rahmet eylesin."

"Kendi davasını, yüreğini bizlere miras olarak bıraktı"

Genc¸ Dergisi Edito¨ru¨ Süleyman Ragıp Yazıcılar da Gültekin'in geride çok büyük bir miras bıraktığını dile getirerek, "Bu şekilde yaşayan dava insanları, geride mal değil, kendi davasını, yüreğini bizlere miras olarak bırakıyor. Asım Ağabeyin, insanlığına, tevazusuna biz şahitlik ediyoruz. Allah şahitliğimizi kabul eylesin." ifadelerini kullandı.

Gültekin'in aynı zamanda çok iyi bir dinleyici olduğunu vurgulayan Yazıcılar, şu bilgileri verdi:

"Saatlerce dinlerdi. Vakit ayırırdı. Soru sorardık, gece de gündüz de olsa yazardı. Bundan ayrı bir zevk alırdı. Şov derdi yoktu. Zaten kıyafetlerinden de anlarsınız. Bir yeleğiyle gezerdi. Hep derdinin peşindeydi. Ondan aldığımız ikinci miras da Asım Ağabeyin gayreti ve heyecanıydı. Bizler için büyük bir miras bu. Dergiler Birliğini kurmak için çok çaba sarfetti. Tuttuğu herkesi bir şeye yönlendirirdi. Ayrıca 'Aranızda selamı yayınız.' hadisi şerifini hakikaten temsil eden bir şahsiyetti. Ümmetin derdiyle yanıyordu. İzzetli bir adamdı."

"Birçok insanın hayatına dokundu"

Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi Mezunları Derneği Başkanı Ömer Faruk Sarımermer, Gültekin'in birçok insanın hayatına dokunduğunu ve bundan sonra onun çalışmalarını, eserlerini korumaya çalışacaklarını dile getirdi.

Yazarın ağabeyi Salih Zeki Gültekin, kardeşinin vefatının ardından Türkiye'nin dört bir yanından birçok kişinin kendilerini yalnız bırakmadığını söyleyerek, teşekkür etti.

Yeğeni Muhammed Burak Gültekin'in amcasıyla anılarını paylaştığı törene katılan gazeteci yazar Muhammed Akaydın ise Asım Gültekin'in yerinin doldurulamayacağının altını çizdi.

Törene, yazarlar Halit Bekiroğlu, Zeki Bulduk, Mürsel Sönmez, Ali Öztürk, Saadettin Acar, Yeşilay Genel Başkan Vekili ve Genç Dergisi yazarı Dr. Mehmet Dinç, Gültekin ailesinden Safa Gültekin ve Muhammed Ali Gültekin ile yazarın öğrencileri katıldı.

Grup Sancaktar'ın üyesi Cihat Bayram, törenin ardından Ömer Karaoğlu'nun "Yol mu Dayanır?" adlı eserini yorumladı.

Kaynak: AA

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