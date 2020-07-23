Yazar Asım Gültekin için gıyabi cenaze namazı kılındı
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Yazar Asım Gültekin için gıyabi cenaze namazı kılındı

Geçirdiği kalp krizi sonucu vefat eden gazeteci, yazar ve eğitmen Asım Gültekin için Fatih Camisi'nde gıyabi cenaze namazı kılındı.

Yazar Asım Gültekin için gıyabi cenaze namazı kılındı
23.07.2020 19:33 | Son Güncelleme: 23.07.2020 19:42

Geçirdiği kalp krizi sonucu vefat eden gazeteci, yazar ve eğitmen Asım Gültekin için Fatih Camisi'nde gıyabi cenaze namazı kılındı.

İkindi namazının ardından kılınan gıyabi cenaze namazına, Türkiye Yazarlar Birliği İstanbul Şube Başkanı Mahmut Bıyıklı, İslam Araştırmaları Merkezi (İSAM) Genel Sekreteri Fahrettin Ergün, Dünya Dergiler Birliği Başkanı Metin Uçar, sanatçı Ömer Karaoğlu, yazarlar Halit Bekiroğlu, Yıldız Ramazanoğlu, Suavi Kemal Yazgıç, Zafer Acar ve Aykut Nasip Kelebek'in yanı sıra kültür, sanat ve edebiyat dünyasından çok sayıda isim katıldı.

"Yarım kalan muhabbetlerimizi ötelere erteliyoruz"

Kılınan gıyabi cenaze namazının ardından konuşma yapan sanatçı Ömer Karaoğlu, merhum Gültekin'in çok sayıda gencin hayatına dokunduğuna dikkati çekerek, insanları hayra teşvik etmek için usandırıcı derecede gayretli biri olduğunu söyledi.

Karaoğlu, her hareketiyle iyiliği biraz daha çoğaltmaya çabalayan bir insanı kaybetmenin üzüntüsünü yaşadığını belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Güzel insanlardan birini daha Rabbimizin yanına uğurladık. Burada biraz daha eksiliyoruz ama inşallah maverada çoğalacağız. Biliyoruz, bitimli dünyada ölüm bir son değil. Yarım kalan muhabbetlerimizi ötelere erteliyoruz. Tevhid ve muhabbet ehli bir kardeşimizdi. Buna şahidiz. Rabbimiz şahitliğimizi kabul buyursun, taksiratını affeylesin.

Aşkın, muhabbetin ve davetin peşindeydi. Yarım kalan çok arzusu vardır. Rabbimiz ailesine, bizlere ve sevenlerine sabırlar versin. Güzel insanlar bir bir göçüyor. O son dönemin nöbetçi İslamcısıydı. Edebiyatta, kültürde, sanatta ezik olmayı kendine yakıştırmayan, onurlu bir duruşu vardı. Bu özelliği hepimize yeter. Rabbim o izzetle bizi şereflendirsin. Gayretlerimizi bereketlendirsin. Rabbim aramızdaki muhabbet bağını da bu vesileyle güçlendirsin. Hayır ve iyiliği çoğaltmaya devam edelim."

İSAM Genel Sekreteri Fahrettin Ergün ise Asım Gültekin'le henüz lise okuduğu yıllarda tanıştığını belirterek, "Öğrenciyken kaldığı ev Üsküdar'daydı, orada tanıştık. Daha sonra aynı okulda öğretmen olarak görev yapma imkanı bulduk. Asım'ın teşkilat terbiyesi almasının karşılığını ben onun öğretmenliğinde gördüm." dedi.

Gültekin'in kendisini öğrencilere vakfeden, derdi ve davası olan bir öğretmen olduğunu vurgulayan Ergün, şunları söyledi:

"Öğrencilerini kitapla ve kütüphaneyle tanıştıran, zengin bir kütüphane oluşturmaya öncülük eden bir meslektaşımız ve bir kardeşimizdi. Asım'ın yeri doldurulur mu? Mutlaka birileri daha sonra bir seyler yaparlar ama Asım'ın yerinin kolay kolay dolmayacağı kanaatindeyim. Çünkü o çok yönlü çalışan ve kendisini çok yönlü yetiştirmiş birisiydi. Dergicilik, şiir, edebiyat, fikir ve karikatür gibi birçok alanda hizmetleri vardı."

Fahrettin Ergün, Asım Gültekin'in öğrencileri ve arkadaşları üzerinde bir iz bıraktığının altını çizerek, hem öğretmen hem de yazar olarak unutulmayacak güzelliklere imza attığını ifade etti.

Konuşmaların ardından Gültekin'e dualar edildi.

Kaynak: AA

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