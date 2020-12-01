Yazar Asım Gültekin adına cami yaptırılacak
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Yazar Asım Gültekin adına cami yaptırılacak

01.12.2020 11:45 | Son Güncelleme: 01.12.2020 11:48
Yazar Asım Gültekin adına cami yaptırılacak

Taşova Belediye Başkanı Bayram Öztürk, gazeteci, yazar ve eğitmen Asım Gültekin adına ilçede cami yaptırılacağını bildirdi.

Taşova Belediye Başkanı Bayram Öztürk, gazeteci, yazar ve eğitmen Asım Gültekin adına ilçede cami yaptırılacağını bildirdi.

Öztürk, gazetecilere, Taşova ilçesinde dünyaya gelen, edebiyat alanında önemli çalışmalar yapan yazar Gültekin'in ismini yaşatmayı ve unutturmamayı amaçladıklarını söyledi.

Gültekin'in hatırasının yaşatılacağını dile getiren Öztürk, "Doğu Mahallesi halkına hitap edecek caminin protokolünü Kaymakam Mustafa Berk Çelik, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Tümer ve Taşova İmam Hatip Mezunları Derneği Başkanı Ömer Faruk Gültekin ile imzaladık ve inşasına en kısa sürede başlayacağız." dedi.

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Kaynak: Anadolu Ajansı / Tevfik Öztürk

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