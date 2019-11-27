Yazar Akkaya, "50 Eser 1 Yazar" Projesi kapsamında kitapseverler ile buluşuyor

27.11.2019 11:29 | Son Güncelleme: 27.11.2019 11:37

Akkaya'nın yazmış olduğu Yedi Hayat, Karanlık Hafıza ve Mavi Göz isimli 3 eseri kısa süreliğine e-kitap olarak proje kapsamında indirimli olarak satışa sunulacak.

Recep Akkaya, yöneticilikten polisiyeye, bilim ve teknolojiden seyahatnameye kadar pek çok alanda 50 eser kaleme aldı. Akkaya, bu eserlerini '50 eser 1 Yazar' projesi ile okurlarının karşısına yeniden çıkartıyor.

Üç Polisiye Roman Bir Arada

Polisiye-Gerilim türünde yazdığı üç romanı aynı anda okuyucularla yeniden buluşturacak olan Recep Akkaya, heyecanını şöyle aktardı:

"Başlattığımız '50 eser 1 Yazar' projesi ile okuyucularımla yeniden buluşma imkânı bulmak beni çok heyecanlandırdı. Çünkü her okur benim arkadaşımdır. Ben de yazdıklarımla içimde olanları okurlara açma imkânına erişiyorum. Onlarla dertleşiyorum. Bugüne kadar pek çok alanda 50 eser ortaya koyma şansını elde ettim. Yazmış olduğum kitapları e-kitap olarak okuyucularla buluşturacağım. İlk olarak polisiye-gerilim alanında kaleme aldığım Yedi Hayat, Karanlık Hafıza ve Mavi Göz isimli eserlerimi e-kitap olarak kitapseverler ile bir araya getirmenin mutluluğunu yaşayacağım"

Kitabı İngiltere'de Onay Alan İlk Yazar

Yöneticilik alanında yazdığı kitabın İngiltere'den onay aldığını dile getiren Recep Akkaya, bu alanda kendisinin bir ilki başardığını sözlerine ekledi. Akkaya, "Yöneticilik alanında yazdığım kitap, İngiltere'den onay alarak orada da satışa sunuldu. Bu alanda ülke dışından onay alan ilk kişi oldum. Bu alanda bir ilke imza attım ve bir başarı elde ettim. Bunun yanı sıra yine yöneticilik alanında eğitim vermeye devam ediyorum. Yazmış olduğum kitaplar bugüne kadar 12 dile çevrildi ve pek çok ülkede okuyucu ile buluştu. Başlattığımız bu proje ile yeniden kitapseverlerin dikkatini çekmek istedim"

Gana Kralı ile Röportaj Yapmıştı

Yazar Recep Akkaya aynı zamanda başarılı bir gazeteci, yıllarca Avrupa'da çeşitli gazetelerde muhabirlik yaptı. Almanya'da yaşayan ve tamircilik mesleği ile geçimini sağlayan Gana Kralı ile röportaj yaparak ülkemizde ve dünyada büyük ses getiren Akkaya, gazetecilik mesleğinin gözlem ve bilgiye dayandığını söyledi.

Recep Akkaya Kimdir?

Avrupa'da çeşitli gazetelerde muhabirlik yaptı. Üç yıl önce yazarlık serüvenine başladı. 50'ye yakın eser ortaya koydu. Daha sonra yöneticilik alanına yönelerek bu alandan 60'a yakın sertifika aldı. ITIL Expert olarak Avrupa'da yöneticilik alanında dersler veren Recep Akkaya, bu konuda kitap yazıp İngiltere'den onay alan ilk kişi oldu.

Kaynak: Bültenler