Yazar Ahmet Turgut ve Halis Mutlu, "Kudüs Nöbeti"ne konuk oldu
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Yazar Ahmet Turgut ve Halis Mutlu, "Kudüs Nöbeti"ne konuk oldu

Yazar Ahmet Turgut ve Halis Mutlu, 'Kudüs Nöbeti'ne konuk oldu
Anadolu Ajansı / Aişe Hümeyra Bulovalı - Haberler | Güncel

Yazar Ahmet Turgut ve yazar Halis Mutlu, Türkiye Yazarlar Birliği (TYB) İstanbul Şubesi tarafından düzenlenen "Kudüs Nöbeti" programına katıldı.

Yazar Ahmet Turgut ve yazar Halis Mutlu, Türkiye Yazarlar Birliği (TYB) İstanbul Şubesi tarafından düzenlenen "Kudüs Nöbeti" programına katıldı.

Programın yönetimini üstlenen TYB İstanbul Şube Başkanı Mahmut Bıyıklı, Kudüs'ün her daim gündemde tutulması gerektiğini söyledi.

Bıyıklı, Kudüs'ün gündem olması ve sahiplenilmesinin bile büyük bir gelişme olduğuna dikkati çekerek, bir tweet dahi, yapılan hiçbir şeyin boşa gitmediğini ifade etti.

Anadolu Ajansının Filistin'deki gündemi başarılı bir şekilde kamuoyuna aktardığına da işaret eden Bıyıklı, "Şu anda Müslümanların, ümmet anlamında Kudüs'te en iyi yaptıkları şey Anadolu Ajansının çalışmalarıdır." dedi.

Ahmet Turgut, siyasi partilerin İsrail'i kınamasından öte harekete geçmeleri gerektiğinin altını çizdi.

İttifak alanlarının da büyütülmesi gerektiğini vurgulayan Turgut, Türkiye'deki ulusal medyanın de bu meselelere daha çok yer vermesinin önemli olduğunu belirtti.

Turgut, Kudüs'ün hem bir imtihan hem de bir rahmet kapısı olduğunu söyleyerek, Kudüs şuuru ve ahlakının insanlığı kurtaracağı değerlendirmesini yaptı.

Yazar Halis Mutlu ise şu anda İsrail'in yaptıklarına karşı Kur'an-i bir duruş sergilenmesi gerektiğini ifade ederek, herkesin Kudüs'ün kurtulmasına dair elinden gelenin en iyisini yapabilmesin önemli olduğunu söyledi.

Bugün hala yeterince Kudüs şuurunun oluşmadığı yorumunu da yapan Mutlu, eğer yeterince şuur olsaydı Kudüs'ün durumunun bugünden farklı olabileceği görüşünü paylaştı.

Programa bu akşam saat 21.00'de Kudüs araştırmacısı ve rehberi, yazar Musa Biçkioğlu konuk olacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Aişe Hümeyra Bulovalı

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