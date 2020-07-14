Yazar Adalet Ağaoğlu'nun vefatı edebiyatseverleri üzdü Türk edebiyatının önemli isimleri arasında yer alan yazar Adalet Ağaoğlu'nun hayatını kaybetmesi, sevenlerini yasa boğdu.

Türk edebiyatının önemli isimleri arasında yer alan yazar Adalet Ağaoğlu'nun hayatını kaybetmesi, sevenlerini yasa boğdu.

Usta yazar, 3 gündür tedavi gördüğü hastanede, çoklu organ yetmezliği nedeniyle bu sabaha karşı hayatını kaybetti.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Ağaoğlu'nun vefatı üzerine soysal medya hesabından yaptığı paylaşımda üzüntüsünü dile getirerek, "Türk edebiyatının usta kalemlerinden Adalet Ağaoğlu'na Allah'tan rahmet, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı diliyorum." ifadelerini kullandı.

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz, "Türk Edebiyatının önemli yazarı Adalet Ağaoğlu 91 yaşında hayata veda etti. Allah rahmet eylesin. Okurlarının, sevenlerinin ve ailesinin başı sağ olsun." paylaşımında bulundu.

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Handan İnci, üzüntüsünü, "Türkçenin güçlü ve değerli romancısı artık kitaplarıyla yaşayacak." sözleriyle aktardı.

Yazar Ahmet Ümit, Ağaoğlu'nun kendisi için önemine işaret ederek, "Türk edebiyatının dev çınarlarından Adalet Ağaoğlu sonsuzluğa yürüdü. Bana da yol gösteren büyük bir yazardı. Kitaplarında yaşayacak. Sevgiyle, saygıyla, hayranlıkla." ifadelerini kullandı.

"Ağaoğlu, Türk edebiyatının unutulmayacakları arasındadır"

Yazar Ercan Yıldırım da Adalet Ağaoğlu'nun eserlerinin Türk modernleşmesini, sınıflarını ve sistemin işleyişini çok iyi anlattığını aktararak, şu ifadelere yer verdi:

"Dindar, Ankaralı bir eşrafın kızıydı. Modernleşmenin ailede başlattığı dindar-seküler ayrışmanın ilk örneklerindendi. Ondan geriye romanları kadar, gerçek anlamdaki günlükleri de kaldı. Adalet Ağaoğlu ile bir kere görüşmüştük. Hece dergisine gelmişti, 'Bir Düğün Gecesi' üzerine yazımı çok beğendiğini ifade etmişti."

Yazar ve sunucu Yekta Kopan, sosyal medya paylaşımında, "Adalet Ağaoğlu'na veda ediyoruz. Yazdığı her satır için teşekkür ederek, saygıyla." değerlendirmesinde bulundu.

Şair Ataol Behramoğlu, yazarın Türk edebiyatının unutulmayacak isimlerinden biri olduğunu ve son yıllarda görüşemediklerini belirterek, "Adalet Ağaoğlu hiç kuşkusuz çağdaş Türk edebiyatının unutulmayacakları arasındadır. Sevgiyle, saygıyla, özlemle." sözleriyle düşüncelerini kaydetti.

"Ağaoğlu, edebiyatımızın önemli yazarlarındandı"

Oyuncu ve yazar Can Yılmaz, Ağaoğlu'nun son röportajlarından birinde "Bu kadar uzun yaşamayı istemezdim, dünyanın bu halini görmeseydim." dediğini hatırlatarak, "20. yüzyıl Türk edebiyatının en önemli romancısı, oyun yazarı, öykücü, denemeci kısaca dört dörtlük edebiyatçı, Adalet Ağaoğlu 91 yaşında vefat etti. Allah rahmet eylesin." paylaşımını yaptı.

Yazar Buket Uzuner de Ağaoğlu'nun Türk edebiyatının önemli yazarlarından olduğunun altını çizerek, "Adalet Ağaoğlu veda etmiş. Edebiyatımızın önemli yazarlarındandır ve hep öyle kalacaktır. Uğurlar olsun." ifadelerini kullandı.

Yayımcı Meslek Birlikleri Federasyonu Yönetim Kurulu Başkanı Münir Üstün, sosyal medyada yaptığı paylaşımında, Ağaoğlu'nun "Ölmeye Yatmak" eserinden şu alıntıyı paylaştı:

"Saatin yüreğini dinliyorum. Durmuş. Evet. Ben ölümümü beklerken, o ölmüş demek! Ölebilen tek şey bu. Zaman."

Ağaoğlu'nun eserlerini yayınlayan Everest Yayınları'nın hesabından yapılan paylaşımda ise "Değerli yazarımız Adalet Ağaoğlu'nu kaybetmenin derin üzüntüsü içerisindeyiz. Adalet Ağaoğlu'na Allah'tan rahmet, yakınları, sevenleri ve okurlarına başsağlığı diliyoruz." ifadeleriyle taziyede bulunuldu.

Kaynak: AA