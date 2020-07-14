Yazar Adalet Ağaoğlu hayatını kaybetti
Yazar Adalet Ağaoğlu 91 yaşında hayatını kaybetti.
14.07.2020 10:07 | Son Güncelleme: 14.07.2020 10:41
Yazar Adalet Ağaoğlu 91 yaşında hayatını kaybetti. İstanbul Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü (TUDEB) sosyal medya hesabı üzerinden," Türk edebiyatının usta kalemi Adalet Ağaoğlu'nu kaybetmenin hüznünü yaşıyoruz. Başımız sağolsun" ifadeleri kullanıldı.
Türk edebiyatının önde gelen isimlerinden Adalet Ağaoğlu hayatını kaybetti. İstanbul Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü'nün (TUDEB) sosyal medya hesabı üzerinden "Türk edebiyatının usta kalemi Adalet Ağaoğlu'nu kaybetmenin hüznünü yaşıyoruz. Başımız sağolsun" ifadelerini kullandı.
(İHA)
Kaynak: İHA