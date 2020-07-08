Yaza özel hamile koleksiyonu hazırlandı
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Yaza özel hamile koleksiyonu hazırlandı

Kadınlar için yaza özel nefes alabilen kumaşlardan üretilen hamile koleksiyonu hazırlandı.

Yaza özel hamile koleksiyonu hazırlandı
08.07.2020 14:47 | Son Güncelleme: 08.07.2020 14:56

Kadınlar için yaza özel nefes alabilen kumaşlardan üretilen hamile koleksiyonu hazırlandı. 2020 Yaz Hamile Koleksiyonu'nu rahat parçalardan oluşuyor.

Giyim markası DeFacto, kadınlar için yaza özel hazırladığı 2020 Yaz Hamile Koleksiyonu beğeniye sunduğunu açıkladı. Elbiseden tişörte, pantolondan gömleğe birçok kombin seçeneği olan koleksiyon, konforlu ve rahat kumaşlardan oluşuyor.

RENKLİ ELBİSELER, HAMİLE MAYOLARI

Markadan yapılan yazılı açıklamada, "Spordan klasiğe farklı renklerin yer aldığı ürünler, her kadının kendi stiline uygun tasarımı bulacağı koleksiyon cıvıl cıvıl renkleriyle tüm dikkatleri üzerine çekiyor. Siyahtan vazgeçemeyenler içinse etekleri tül detaylı bluzlar göz kamaştırırken jean elbiseler tarzıyla fark yaratmak isteyen kadınların tercihi olacak. Çiçekli elbiselerden, omuzlara özgürlük veren bluzlardan, baskılı ve sloganlı tişörtlerden ve çizgili gömleklerden oluşan koleksiyonun favorisi ise hamile pantolonları. Anne adayları için hamile mayoları da bulunuyor" denildi.


Kaynak: DHA

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