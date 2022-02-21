Yaza Kırcami'de inşaat ruhsatı verilecek

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Antalya'da 8 mahallenin tamamı ve 2 mahallenin de belli bölümlerini içeren Kırcami bölgesinin imar planlarının oy birliğiyle kabul edildiği belediye meclisinde, yaz aylarında Kırcami'de inşaat ruhsatlarını vermeyi amaçladıklarını söyledi.

Antalya'da 8 mahallenin tamamı, Fener ve Çağlayan mahallelerinin belli bölümlerini içeren bin 481 futbol sahası büyüklüğündeki Kırcami'de inşaat ruhsatı verilmesi, parselasyon yapılarak imar planına uygun imar parsellerinin oluşturulması gibi uygulamaları sağlayacak 1/1000 ölçekli imar planı, olağanüstü toplanan belediye meclisinde görüşüldü. Başkan Uysal'ın çağrısıyla toplanan Muratpaşa'daki tarihi meclis için Kırcami bölgesi muhtarları, dernekler ve bölgeden çok sayıda vatandaş meclis salonunu doldurdu.

"Önemli katkı"

Başkan Uysal, oylamanın ardından yaptığı konuşmada, amaçların yaz aylarında Kırcami'de inşaat ruhsatlarını vermek olduğunu söyledi. "Eğer bir mani hal çıkmaz ise hedefimiz bu" diyen Başkan Uysal, meclisten geçen planını detaylarına ilişkin de bilgi verdi. Plana 'inşaat yoğunluğunun' az olduğu yönünde eleştiriler bulunduğunu aktaran Başkan Uysal, "'Antalya'nın bütün cüzlerinde inşaat yoğunluğu Kırcami'den fazla' diyen komşularımız var. 'Yoğunluk' demek 'İyi şehir' demek değildir. Yüksek kar ya da yüksek ekonomik değer demek değildir. Bir yerde yoğunluk çoktur ama mülk para etmez. Yoğunluk tek veri değil. Ama bu konuda komşularımızı nispeten rahatlatan bir düzenleme geçmişte yapmıştık. Yasal hakkımız yüzde 45 olmasına rağmen zayiat oranını yüzde 40'ta tutmuştuk. Şimdi ikinci bir avantaj daha ilave ediyoruz. Bahçe duvarları, bekçi kulübeleri ve havuzları emsalin dışında tutuyoruz. Bu da önemli bir katkı" diye konuştu.

"Altyapı şartı kaldırıldı"

Bununla birlikte, eski planda sadece altyapı çalışmaları tamamlanmış bölgelere komşu parsellerde inşaat ruhsatının verilebileceği yer alırken Başkan Uysal, artık Kırcami'nin tamamında inşaat ruhsatı verebilecek hale geldiklerini belirtti. Başkan Uysal, konuşmasını sonunda "Hayırlı uğurlu olsun. Allah tamamına erdirsin" dedi. - ANTALYA