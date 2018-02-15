Yaza Hazır Olacak

Yaz aylarında hizmete girecek otopark, çatısındaki oturma alanları, havuzu ve seyir terası ile bölgede yaşayanlar için keyifli bir dinlenme alanı olacak.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, kentin farklı bölgelerindeki otopark projelerini sürdürüyor. 2013 yılında Hatay Askeri Hastane 248 Sokak ile 255 Sokak kesişiminde 329 araçlık "Hatay Pazaryeri Katlı Otoparkı"nı hizmete alan Büyükşehir Belediyesi, Hatay'ın ikinci otoparkını da yaza hazır hale getirecek. Uşakizade Muammer Bey Sokağı'nda 15 bin metrekarelik alanda yapımı süren 429 araçlık otoparkın kaba inşaatı yüzde 95 oranında tamamlandı. Bina içerisinde sıva ve boya işleri, yer kaplama betonları, dış cephe kaplama montaj işleri, elektrik ve mekanik imalatları devam ediyor. Ardından otopark seyir terasında oturma yerlerinin kaplamaları, havut mekanik işleri ve gölge elamanlarının montajı yapılacak.

OTOPARKI ÜSTÜ MANZARA

Yapım bedeli 10.3 milyon TL. olan 8 katlı yeni otoparkın en üst bölümü, 141 Sokak'ın yol kotuna dayanıyor. Burada vatandaşlara hoş bir sürpriz hazırlayan İzmir Büyükşehir Belediyesi, otoparkın çatısında çevre halkının kullanımı için seyir terası, oturma alanları ve süs havuzu eşliğinde deniz manzarası izleme olanağı sunacak. Çevre halkının da kullanabileceği otopark asansörleri ile aralarında 22 metre kod farkı olan 143 (Bahattin Tatış) Sokak ile 141 Sokak arasında kolay erişim sağlanmış olacak.