Yaza Damgasını Vuracak Albüm "Yana Yana" Geliyor
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Yaza Damgasını Vuracak Albüm "Yana Yana" Geliyor

Yaza Damgasını Vuracak Albüm 'Yana Yana' Geliyor
Bültenler - Haberler | Kültür Sanat

Uzun yıllardır sahnelerde yer alan Olcay İncirci, söz, müzik ve düzenlemesi Alpay Ünyaylar'a ait şarkısı "Yana Yana" ile stüdyoya girdi. Profesyonel bir prodüksiyonla çekilen klibiyle albüm yaza merhaba dedi.

Klavye ile başladığı müzik yolculuğuna gitarla devam eden, müzikal ve film müzikleri ile adından söz ettiren Olcay İncirci, Yana Yana albümüyle müzik piyasasına giriş yaptı.

Albümün çıkış sürecini "Günü geldiğinde, inandığım şarkılarla bir albüm yapmayı hep istiyordum. Kıymetli Alpay Ünyaylar, Yana Yana'yı çalıştığında zamanı geldiğini anladım ve stüdyoya girdim. Ardından klip geldi. Şimdi daha geniş kitlelerle buluşmaya hazır, sözleri ve müziği ile dillere düşeceğine inandığım şarkımla, müzik dünyasına kalıcı bir merhaba demek istiyorum." sözleriyle özetledi.

Yapımcılığını Alpay Ünyaylar'ın üstlendiği albümün klibi filmleri aratmayan bir senaryoyla çekildi.Pro Ünyaylar ve İstanbul Music Pictures ortaklığı ile müzik piyasasına giren albüme, dijital müzik marketlerinden ve online müzik kanallarından ulaşmak mümkün.

Yaza Damgasını Vuracak Albüm 'Yana Yana' Geliyor

KÜNYE

OLCAY İNCİRCİ

''YANA YANA''

Yapım: Pro Ünyaylar – İstanbul Music Pictures

Söz-Müzik: Alpay Ünyaylar

Düzenleme: Alpay Ünyaylar

Gitar: Dinçer Öztürk

Ney: Türker Dinletir

Bas Gitar: Salih Akın

Yaylı Grubu: Gündem

Saksafon: Aliş Bergamalı

Piyano: Alpay Ünyaylar

Trompet: Hüseyin Alper Ünyaylar

Vokal: Doğa Ünyaylar – Olcay İncirci

Mix: Mert Akyürek

Mastering: Tygo Mass

Klip Yönetmeni: Fatih Aslan

Akustik Klip Yönetmeni: H. Alper Ünyaylar

Instagram: @incir_olcay

Kaynak: Bültenler

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