Yaz yağmurları ayçiçeği ve mısıra yaradı

24.08.2019 14:31

Türkiye'nin en önemli tarım merkezlerinden Çukurova'da mayıs ve haziran ayında yağan yağmurlar, yağlık ayçiçeği ve dane mısırda verimi artırdı.

Osmaniye Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Sağlam, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bölgeye geçen yıla oranla bu yıl iki kat fazla yağış düştüğünü, bunun da mısır ve yağlık ayçiçeğinin verimini artırdığını söyledi.

Beklenilenden fazla gerçekleşen yağışların rekolteye de olumlu yansıyacağını dile getiren Sağlam, "2018 yılına baktığımızda yağlık ayçiçeği ekim alanı 60 bin dekar, rekolte ise 19 bin ton civarında gerçekleşmişti. Bu yıl ise ekim alanı 68 bin dekara çıkarken rekolte beklentimiz 25 bin tona yaklaştı. Geçen yıl dekar başına 380 kilogram civarında gerçekleşen verimin bu sene 400 kilogramı geçeceğini tahmin ediyoruz." diye konuştu.

Dane mısırda ise bu yıl ekim alanlarında gözle görülür bir azalma yaşandığını ancak rekoltedeki artışın bu açığı kapattığını dile getiren Sağlam, şunları söyledi:

"Bu yıl dane mısır ekim alanında 40 bin dekar kadar bir azalma görüldü. Geçtiğimiz yıl 400 bin dekara mısır ekimi yapılırken bu yıl bu rakam 360 bin dekar olarak gerçekleşti. Rekolteye baktığımızda ise geçen yıl 544 bin ton olarak gerçekleşen dane mısır rekoltesinin bu yıl 500 bin tona yaklaşacağını tahmin ediyoruz. Bu sene yağışlar gerek hububat gerek meyve gerekse pamuk gibi ürünlerde verim artışı sağladı."

Kaynak: AA