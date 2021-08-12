"Yaz Vakti II" Sergisi, yarın ziyarete açılacak

Küratörlüğünü Yasemin Aslan Bakiri'nin üstlendiği "Yaz Vakti II" adlı sergi sanatseverlerle buluşacak.

Küratörlüğünü Yasemin Aslan Bakiri'nin üstlendiği "Yaz Vakti II" adlı sergi sanatseverlerle buluşacak.

Üsküdar Belediyesince düzenlenen sergi, yarın Üsküdar Nevmekan Sahil Galeri'de ziyarete açılacak.

Sergide, ressam, hattat ve şair kişiliğiyle resim sanatına kalıcı değerler kazandıran İran'ın bağımsız, öncü, tanınmış ve çağdaş sanatçılarından Alireza Mojabi, heykelde yılın sanatçısı ödülü sahibi Cem Sağbil ile heykeltıraş, ressam, şair, kaligrafist, modern sanat araştırmacısı Seyed Davoud'un eserleri yer alacak.

Demir Kardaş, Evren Daşdağ, Kadir Demir, Gülümser Sarıalioğlu, Mustafa Ağatekin, Reyhan Uludağ ile Serhat Özdemir'in çeşitli eserleri de sergide görülebilecek.

Resim, heykel, minyatür, seramik, cam, fotoğraf ve baskı sanatından seçme eserlerin yer aldığı etkinlik, 19 Kasım'a kadar ziyaret edilebilecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hilal Uştuk