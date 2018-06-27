Yaz Tehlikesi: Klima Hastalıkları

Dahiliye Uzmanı Dr. Özkan Akyol, yaz sıcaklarından korunmak için kullanılan klimaların aynı zamanda sağlık açısından ciddi sorunlara neden olabildiğini söyledi.

"KLİMALAR CİDDİ SORUNLARA NEDEN OLUYOR" Liv Hospital Samsun Dahiliye Kliniğinden Uzm. Dr. Akyol, klimanın yol açtığı hastalıklar hakkında bilgi vererek, "Sıcak havalarda konforlu olabilmek ve verimli çalışabilmek için kullanılan klimalar aynı zamanda sağlığımız açısından ciddi sorunlara da neden olabiliyor. Klima yoluyla bulaşan en önemli hastalık 'klima hastalığı' olarak da adlandırılan 'lejyoner hastalığı'. Lejyoner hastalığı ilk olarak 1976 yılında Pensilvanya lejyonerlerinin yaptığı bir toplantıda bulunan kişilerde görülmüş ve toplantı salonundaki havalandırma sisteminden kaynaklandığı tespit edilmiştir. Lejyoner hastalığı, legionelle pneumophilia adlı bir bakterinin sebep olduğu bir zatürredir" dedi.

"EN YAYGIN KOLAYLAŞTIRICI FAKTÖR SİGARA İÇİLMESİ" Hastalığın seyrinden bahseden Akyol, "Legionelle pneumophilia adlı bir bakteri; klimaların filtre sistemlerinde, uygun nem ve ısıda çoğalıp buralardan ortam havasına dağılmaktadır. Salgınlar sıklıkla otel ve hastanelerde olmakla birlikte, tek tek vakalar olarak da bildirilmiştir. İnsandan insana bulaştığı görülmemiştir. Akciğerlere girişi için saptanan en önemli yollar, solunum cihazları, havalandırma sistemleri ve hastanelerde solunum yollarına uygulanan birtakım işlemlerdir. Dolayısıyla, klimatize büyük otel ve işyerlerinde çalışanlar, havalandırma işlerinde çalışan kişiler ve sağlık personeli riskli gruplardır. Bakteriyi alan kişinin vücut direnci de hastalığın oluşmasında önem taşır; şeker hastaları, alkolikler, kemoterapi hastaları, kronik böbrek ve akciğer hastalığı olan kişilerde oluşumu daha yüksek oranlardadır. En yaygın kolaylaştırıcı faktör sigara içilmesidir. Bu hastalarda tipik zatürreden farklı olarak, akciğere ait şikayetler ön planda değildir. Yaygın kas ve eklem ağrıları, baş ağrısı, halsizlik, huzursuzluk ve ateş ön plandadır. Bunun yanı sıra, başlangıçta kuru öksürük hastaların önemli kısmında görülür, bulantı kusma, ishal gibi sindirim sistemi bulguları da yaygındır, bunlara ek olarak ajitasyon, konsantrasyon bozukluğu ve hatta koma bile görülebilir" diye konuştu.

"ARAÇ KLİMALARI YÜZE GÖĞSE DEĞİL, CAMA YÖNLENDİRİLMELİ" Klima hastalıklarının teşhisi hakkında bilgilendire Uzm. Dr. Özkan Akyol, "Hastalığın teşhisinde birtakım serolojik laboratuvar bulguları yardımcı olabilir. Tedavisi uygun doz ve süre ile uygulanacak antibiyotiklerle yapılır. Klimaları yoğun olarak kullandığımız şu günlerde, yukarda bahsedilen bulguları basit bir gribal enfeksiyon olarak değerlendirmeyi, bunun klimaya bağı bir zatürre olabileceğini akılda bulundurup tetkikler için uzman bir doktora başvurmakta fayda var. Bu hastalık dışında, özellikle iyi temizlenmeyen klimalarda üreyebilecek küf mantarlarının alerjik rinit ve alerjik astıma sebep olabileceği de unutulmamalı. Araçlardaki klimaların doğru kullanılmaması da sinüzit, kulak iltihapları ve yüz felci gibi sorunlara neden olabilmektedir. Bu yüzden araçlarda klima kullanırken havanın direkt yüze ve göğse değil, ön cama doğru yönlendirilmesi bu sorunların oluşmasını engelleyecektir" şeklinde konuştu.

(İHA)