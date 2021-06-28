Yaz tatiline çıkacaklara "rehavete kapılmayın" uyarısı

Trakya Üniversitesi (TÜ) Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Serdar Öztora, yaz tatiline çıkanların kalabalıklardan uzak durması ve belirlenen pandemi kurallarına riayet etmesi uyarısında bulundu.

Trakya Üniversitesi (TÜ) Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Serdar Öztora, yaz tatiline çıkanların kalabalıklardan uzak durması ve belirlenen pandemi kurallarına riayet etmesi uyarısında bulundu.

Prof. Dr. Öztora, AA muhabirine, tatil yörelerinde insan yoğunluklarının oluşabildiğini, bu nedenle vatandaşların Sağlık Bakanlığının belirlediği yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine titizlikle uyması gerektiğini söyledi.

Salgınla mücadelede elde edilen başarıyla bazı tedbirlerin gevşetildiğini anımsatan Öztora, bu gevşemenin rehavete yol açmamasının önemli olduğunu vurguladı.

Sıcak havanın etkisini göstermesiyle insanların tatil bölgelerine yönelmeye başladığını belirten Öztora, "İnsanlar doğal olarak tatil ihtiyaçlarını gidermeye çalışacaklar. Ama lütfen önlemlere uymaya devam etmeliyiz. Belirlenen tedbirlere uyum çok önemli. Örneğin havuza girilecekse çok kalabalık havuzlardan uzak durulmalı. Kalabalıklardan uzak durmak hala en geçerli yöntem." dedi.

Öztora, kapalı ortamlarda bulunulduğu zamanlarda maske kuralına uymanın önemine dikkat çekti.

Tatile çıkanların kurallara uyarak hem kendilerini hem de başkalarını riske atmayan davranışlar sergilemesi gerektiğini dile getiren Öztora, şunları kaydetti:

"Bir sahilde herkes birbirinden uzak oturuyorsa en az 2-3 metrelik bir mesafe varsa açık havada maske takmaları gerekmeyebilir. İnsanlar tabii ki tatillerini yapacak. Ancak kapalı restoranlara girecekleri zaman, otellerin kapalı bölümlerini kullanacakları zaman mutlaka tüm önlemlere eskisi gibi uymaya devam etmeleri gerekir. Aksi takdirde vakaların artışıyla karşılaşmamız yine olası. Etrafınızdaki bir kişi sizin tatilinizi zehir edebilir ya da siz bir başkasının tatilini zehir edebilirsiniz. O yüzden birbirimizi düşünerek, etrafımızdaki insanlara saygı göstererek davranmamız en doğrusu olacaktır."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Zobar