Yaz Tatilinde Okul Olacak mı? Milli Eğitim Bakanı Açıkladı

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, geçtiğimiz haftalarda uzaktan eğitimin uzatıldığını açıklamıştı. Açıklamanın ardından öğrenciler tarafından en çok yönlendirilen soruların başında gelen "Yaz tatilinde okul olacak mı?" resmi ağızdan

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, geçtiğimiz haftalarda uzaktan eğitimin uzatıldığını açıklamıştı. Açıklamanın ardından öğrenciler tarafından en çok yönlendirilen soruların başında gelen "Yaz tatilinde okul olacak mı?" resmi ağızdan yanıtlandı.

Yaz Tatilinde Okul Olacak Mı?

Milli Eğitim Bakanı Selçuk, Koronavirüs Bilim Kurulu'nun verdiği tavsiyeler ve kendilerinin de aldığı karar doğrultusunda 31 Mayıs'a kadar uzaktan eğitime devam etme kararı aldıklarını duyurmuştu. Aktif olarak 6 milyonu aşkın öğrencinin, 1 milyona yakın öğretmenin kullandığı uzaktan eğitim sistemi EBA'da şimdiye kadar 978.313 canlı ders görüldü. EBA TV İlkokul, EBA TV Ortaokul ve EBA TV Lise kanallarında toplam 1078 saat yayın yapıldı. Dünyada en çok ziyaret edilen 6. eğitim sitesi, Türkiye'de de en çok ziyaret edilen 12. site konumunda olan EBA (Eğitim Bilişim Ağı) yaz tatili süresince açık olacak. Ancak bu, yaz tatilinde telafi eğitiminin yapılacağı anlamına gelmiyor. Milli Eğitim Bakanı, yaz tatili süresince okulların kapalı olacağını hatırlatarak öğrencilerin tatilini ellerinden almayacaklarını ifade etti.

MEB Bakanı: EBA Açık, EBA TV Yayında Ama Okul Yok

Milli Eğitim Bakanı, Instagram hesabı üzerinden "Okul yok. Konuşmak, doyasıya oynamak, bulutları izlemek, uçurtmayı uçurmak, uçaklara el sallamak, toprağa dokunmak, bir çiçeği koklamak var. Kuşlarla oynamak, kuşlar gibi olmak var. EBA yine açık, EBA TV yine yayında. Önümüzdeki senenin hazırlık dersleri var. İsteyen öğrenciler için uzaktan eğitimle yaz okulu var. Hazırladığımız güzel yayınlar, eğlenceli içerikler var. Okul yok ama ondan eminiz, tamam mı?" açıklamasında bulundu.