"Yaz tatili süresi değişmeyecek, aynı planlamada devam edilecek"
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"Yaz tatili süresi değişmeyecek, aynı planlamada devam edilecek"

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Kanal 7 televizyonu canlı yayınında tatil süreleriyle ilgili değerlendirmelerde bulundu.

02.02.2020 13:15 | Son Güncelleme: 02.02.2020 13:15

Milli Eğitim Bakanı , televizyonu canlı yayınında tatil süreleriyle ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Selçuk, okulların açık olduğu sürenin genişletilip genişletilmeyeceğine ilişkin bir soruya karşılık, "Şu anda yok, bu şekilde devam edecek. Bunun zamanı var. Yaz tatilini 15 gün kısalttık, ileride belki bir 15 gün daha kısalabilir. Çok nitelikli bir hale getirelim bu süreci, sonrasında artış ayrı konuşulur" diye konuştu.

Canlı yayınının ardından İhlas Ajansı muhabirinin "Tatil sürelerinde yakın zamanda bir değişiklik olacak mı" sorusuna cevap veren Bakan Selçuk, yaz tatili süresinin şu aşamada değişmeyeceğini, aynı planlama doğrultusunda devam edileceğini söyledi.

(İHA)

Kaynak: İHA
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