Yaz tatili dinlemediler, okullarını botanik bahçeye çevirdiler
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Yaz tatili dinlemediler, okullarını botanik bahçeye çevirdiler

Yaz tatili dinlemediler, okullarını botanik bahçeye çevirdiler Mardin'in Kızıltepe ilçesinde bir ortaokulun idareci ve hizmetlileri okul bahçelerini botanik bahçeye çevirdi.

02.07.2020 10:40 | Son Güncelleme: 02.07.2020 10:46

Yaz tatili dinlemediler, okullarını botanik bahçeye çevirdiler

MARDİN - Mardin'in Kızıltepe ilçesinde bir ortaokulun idareci ve hizmetlileri okul bahçelerini botanik bahçeye çevirdi. Yaz tatili olmasına rağmen okulda yetiştirdikleri yüzlerce çeşit ağaç ve bitki türünün bakımını yapan fedakar idareci ve çalışanlar, öğrencilerinin okula başlayacağı günü iple çekiyor.

Kızıltepe Cumhuriyet Ortaokulu Müdür Yardımcısı Abdulkadir Koçhan, okulların tatil olmasına rağmen hizmetliler ile birlikte okul bahçesini botanik bahçeye çevirdi. Gece gündüz okulda kalan fedakar idareci ve çalışanlar, çimleri biçip ağaçları sularken domates ve biberlerin bakımını yapıyor.

Hizmetlilerle birlikte okulda öğrencileri için çalıştıklarını belirten Koçhan, "Şuan yaz tatili ve biz durmadık. Sabah erken saatlerde gelip akşam 17.00'a kadar buradayız. Çocuklarımıza güzel bir ortam oluşturmak için çalışıyoruz. Salgın sürecinde de çalıştık. İlkbaharda ağaç getirdik ve bunların dikimini gerçekleştirdik. Zaman zaman ağaçların budanmasını yaptık. Bunların sulanması, çim ekimi ve çimlerin biçimini yaptık" dedi.

Organik tarım da yapılıyor

Okulun bahçesinde organik sebze ve meyve yetiştirdiklerini aktaran Koçhan, "Bunun yanında bahçemizde organik tarım faaliyetleri yapıyoruz. Şuan bahçemizde domates, salatalık, bamya, fasulye var ve daha çok sebze ve meyve üretmeye çalışıyoruz. Her şey geleceğimiz olan çocuklarımıza güzel bir ortam sağlamak için" diye konuştu.

Okulun hizmetlilerinden Celal Kılıç ise "İdaremizle beraber çimlerimizi ekiyoruz ve biçiyoruz. Ağaçlarımızı budama yapıyoruz, her sabah gelip sulamasını yapıyoruz. Güzel bir çiçek gördüğümüzde bahçemize ekiyoruz, bakım yapıyoruz. Çocuklar geldiği zaman güzel bir yeşillik olsun diye her işi yapıyoruz" şeklinde konuştu.

Yaz tatili dinlemediler, okullarını botanik bahçeye çevirdiler

Kaynak: İHA

Manşet

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