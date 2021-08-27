Yaz spor okuluna katılan öğrencilere sertifikaları verildi
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Yaz spor okuluna katılan öğrencilere sertifikaları verildi

Yaz spor okuluna katılan öğrencilere sertifikaları verildi
Anadolu Ajansı / Yaşar Tonbak - Haberler | Güncel

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde, Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü ile Beypazarı Belediyesi iş birliğiyle düzenlenen yaz okuluna katılan öğrenciler sertifikalarını aldı.

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde, Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü ile Beypazarı Belediyesi iş birliğiyle düzenlenen yaz okuluna katılan öğrenciler sertifikalarını aldı.

İlçe genelinde futbol, atletizm, yüzme, voleybol, tekvando ve okçuluk dallarında açılan kurslara 800'e yakın çocuk katıldı.

Kursların tamamlanmasının ardından şehir stadında düzenlenen sertifika törenine, Belediye Başkanı Tuncer Kaplan, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Rahmi Çalışkan, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Özgür Bediz ile diğer ilgililer katıldı.

Bediz, daha fazla çocuğu spora yönlendirmeyi amaçladıklarını söyledi.

Kaplan da kursların düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür ederek, belediye olarak bu tür etkinliklere her zaman destek vereceklerini kaydetti.

Yaz spor okuluna katılan öğrencilere sertifikaları verildi
Yaz spor okuluna katılan öğrencilere sertifikaları verildi
Yaz spor okuluna katılan öğrencilere sertifikaları verildi
Yaz spor okuluna katılan öğrencilere sertifikaları verildi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yaşar Tonbak

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