Yaz Spor Okulu Öğrencileri Sertifikalarını Aldı

Bilecik Belediyesi tarafından gerçekleştirilen Yaz Spor Okulları öğrencileri sertifikalarını aldı.



Bilecik Belediyesi Su Eğlence Dünyası'nda yapılan sertifika ve ödül töreninde açıklama yapan Bilecik Belediyesi Yaz Spor Okulları Koordinatörü Yeşer Karabulut, bu yaz da öğrencilerle birlikte olmaktan mutluluk duyduğunu belirterek, "Acısıyla, tatlısıyla bir yaz tatilini bitiriyoruz. Bu yıl Yaz Spor Okulları'nın 11'incisini tamamlamış olduk. Yaklaşık 5 bin çocuk üzerinde hizmet verdik 11 yıl süre içerisinde. Bu yaz yüzme, basketbol, futbol, tenis branşlarında yer alacak yaklaşık 400 öğrenciye hizmet verdik. Onlara güzel bir yaz tatili ve hem fiziksel, hem ruhsal gelişimlerinde katkı sağladığımız için çok mutluyuz"ifadelerini kullandı.



"Çocuklarımız bizlerin geleceği"



Yaz Spor Okullarının sona erdiğini ve bunun mutluluğunu yaşadıklarını belirten, Bilecik Belediye Başkanı Selim Yağcı, "Bugün bir şeyin daha başarıyla, sağlık ve sıhhat içerisinde sonlandırmanın, bitirmenin tamama erdirmenin mutluluğunu ve huzurunu yaşıyoruz. Gerçekten 11 yıldır devam etmekte olan Yaz Spor Okulları bir kurs olmaktan öte artık belediyemiz tarafından okul formatına girmiş, düzenli olarak yapılan ve içerisinde yavrularımıza güzel anlar yaşatan çok güzel şeyleri öğreten okul konumuna gelmiştir. En önemlisi bu kurslarımıza, okullarımıza bizlere güvenip, can parelerini bizlere teslim ettikleri için siz değerli ailelerimize ayrıca teşekkür ediyorum. Çocuklarımız bizlerin geleceği. Çocuklarımız heyecanımız, umudumuz, aşkımız, her şeyimiz ve onlar sayesinde gelecekte bizlerde yaptığımız her şeyi Allah'ın izniyle zamanı gelince onlara teslim edeceğiz. Onları hem vücut olarak, hem ruh olarak sağlıklı bir şekilde yetiştirme görev ve sorumluluğumuz var. Bilecik Belediye Başkanlığı olarak eğitime, çocuklarımızın gelişimine son derece önem veriyoruz" dedi.



"Çocuklarımız için Bilgi Evimizi'de hizmete açacağız"



Belediye Başkanlığı olarak çocukları için her türlü hizmeti yapacaklarını ifade eden Bilecik Belediye Başkanı Selim Yağcı, "Bu sene tamamlanacak olan Bilgi Evimizi de çocuklarımız için hizmete açacağız. Amacımız çocuklarımızın boş zamanlarında veya derslerinde sıkıntı duyduklarında oraya gelip eğitim ve öğretim kadromuzla yardım alacakları çocuklarımızın orada öğrenip, dinleyecekleri, oyun oynayacakları güzel çalışma ve oyun alanlarının olduğu Kültür Kongre Merkezimizin hemen karşısında büyük bir inşaat var. İşte o hem ilköğretim seviyesindeki çocuklarımız için, hem ortaöğretim seviyesindeki çocuklarımız için, hem de üniversite seviyesindeki gençlerimize ilişkin olarak ve engelli yavrularımızın rehabilitasyonu noktasında, en küçük çocuklarımızın da kreş eğitiminin yapılacağı büyük bir bina ve yaş gruplarına göre çalışma, dinlenme alanını çocuklarımız için gerçekleştiriyoruz. Çocuklarımızın kaliteli yaşaması için geleceğe daha iyi hazırlanması için, diğer işletmelere örnek olması için Bilecik'de bir şeyi daha açıyoruz. Çocuk sinemasının üzerine Hanımeli Yöresel Lezzetler Evi'ni açıyoruz. Ev poğaçaları ve ev börekleri bulunabilecek bir yer açıyoruz. Çocuklarımız okula gidip gelirken daha sağlıklı bir şekilde yöresel ürünlerimizden oluşan organik maddelerin olduğu bir hizmet açıyoruz. Çocuklara bu konuda o lezzetlerden yararlanmasını sağlayacağız. Ama bu sene geçmiş yıllarda biraz aksamalar oldu. Bu sene inşallah okullar açıldıktan sonra her gün saat 15.00 ila 17.00 arasında Çocuk Sineması'nda çocuk filmleri izleteceğiz. Belediyemiz olarak çocuk sinemasını çocuklarımız için yaptık. Çocuklarımızın eğitim öğretim durumlarına göre her gün mutlaka ücretsiz olarak çocuk filmi izleme imkanları sunacağız. Her şeyi birlikte başarıyoruz. Bugün özel ve güzel bir gün Cuma günü Müslümanların bayramı olan bir gün ve bugün canımız gibi sevdiğimiz yavrularımız sertifika törenindeyiz bir olayı tamamlamanın mutluluğunu yaşıyoruz" dedi.



Konuşmaların ardından Bilecik Belediye Başkanı Selim Yağcı Yaz Spor Okulları'nda futbol, basketbol, tenis ve yüzme alanlarında eğitim alan çocuklara sertifika ve madalyalarını teslim ederek, hatıra fotoğrafı çektirdi. - BİLECİK