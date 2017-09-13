Yaz Spor Okulu Öğrencileri Belgelerini Aldı

Seydişehir Belediyesinin açtığı yaz spor okullarında eğitim alan öğrenciler belgelerini aldı.



Kapalı spor salonunda konuşan Belediye Başkanı Mehmet Tutal, bu yıl yaklaşık bin çocuğun yaz spor okullarında değişik branşlarda eğitim gördüğünü söyledi.



Başarılı olmanın şartının sağlıklı bir bedene sahip olmaktan geçtiğini ifade eden Tutal,"Çocuklarımızın yaz tatillerini daha güzel geçirmeleri için yaz spor okullarını başlattık. Spor yaparak sağlığınızı koruyor, dinç ve dinamik oluyorsunuz. Bu çalışmalarınız derslerinize pozitif etki edecektir. Bedenin ihtiyacı olan sporla meşgul olmanız çok güzel." dedi.



Düzenlenen törene Başkan Tutal'ın yanı sıra, öğrenciler, antrenörler ve veliler katıldı.