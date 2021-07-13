Yaz Spor Okulu'nda formalar Başkan Türkyılmaz'dan
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Yaz Spor Okulu'nda formalar Başkan Türkyılmaz'dan

Yaz Spor Okulu'nda formalar Başkan Türkyılmaz'dan
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Mudanya Belediyesi'nin düzenlediği Futbol Yaz Spor Okulu'nun ilk dönem eğitimleri sürerken, Başkan Hayri Türkyılmaz, genç sporculara forma ve çanta hediye etti.

Mudanya Belediyesi'nin düzenlediği Futbol Yaz Spor Okulu'nun ilk dönem eğitimleri sürerken, Başkan Hayri Türkyılmaz, genç sporculara forma ve çanta hediye etti.

Mudanya Belediyesi'nin düzenlediği yaz spor okulları sürüyor. 7-11 yaş arası çocuklar için futbol ve basketbol branşlarında düzenlenen kurslarda, çocuklar hem eğleniyor hem de pandemi sebebiyle uzun süredir hasret kaldıkları faaliyetlerin tadını çıkarıyor. Genç sporcular, profesyonel antrenörler eşliğinde temel futbol eğitimleri alıyor. Futbol Yaz Spor Okulu'nu ziyaret eden Başkan Hayri Türkyılmaz, çocuklara forma ve çanta dağıttı.

Ücretsiz olarak düzenlenen Yaz Spor Okulları ile Mudanyalı çocukların spor yapmalarına, becerilerini geliştirmelerine olanak sağladıklarını kaydeden Başkan Hayri Türkyılmaz, "Pandemi döneminde en çok dört duvar arasında kalan çocuklarımız etkilendi. Yaz spor okulları ile birlikte sağlıklı bir şekilde yeniden normal hayata dönmeleri için çalışmalarımızı başlattık. Yaz tatilini verimli bir şekilde geçirmelerini amaçlıyoruz. Amacımız öğrencilerimizi geleceğe en iyi şekilde en güvendiği ortamda hazırlamak. Eğitimi, sporu, kültür ve sanatı herkes için ulaşılabilir kılan belediyemizin çalışmaları sürecek. Geleceğimiz, yarınlarımız çocuklarımız için ne yapsak az" dedi. - BURSA

Yaz Spor Okulu'nda formalar Başkan Türkyılmaz'dan
Yaz Spor Okulu'nda formalar Başkan Türkyılmaz'dan

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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