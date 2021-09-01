Yaz Spor Okullarıyla ilçelerde binlerce öğrenci sporla tanıştı

Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından 28 ilçede hayata geçirilen "Spor Konya Projesi"nde yaz dönemi eğitimleri tamamlandı.

Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından 28 ilçede hayata geçirilen "Spor Konya Projesi"nde yaz dönemi eğitimleri tamamlandı.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Konya Valiliği, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile ilçe belediyeleri iş birliğiyle gerçekleştirdikleri spor okulları projesine ilçelerde yaşayan öğrencilerin katılım göstermesinin gelecek adına sevindirici olduğunu söyledi.

"Spor Konya Projesi" ile merkez dışındaki 28 ilçede 6-16 yaş aralığındaki öğrencilerin yaz tatillerini spor yaparak değerlendirdiğini kaydeden Başkan Altay, "7 hafta boyunca 25 farklı branşta 107 eğitmenimiz 6.512 öğrencimizi sporla buluşturdu. Gençlerle ilgili her türlü proje bizim için çok değerli. Büyükşehir Belediyesi olarak onlara her türlü desteği vermeye gayret ediyoruz. Amacımız, çocuklarımızın ve gençlerimizin hem kötü alışkanlıklardan uzak durması hem de onların ileride başarılı sporcular olarak yetişmeleri." şeklinde konuştu.

Başkan Altay, kış spor okullarının planlanmasını da yaptıklarını ifade ederek, yaz tatilinde eğitimlere katılan tüm öğrencilerin kışın döneminde de spor yapmaya devam etmelerini istedi.

Kaynak: Bültenler