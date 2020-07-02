Yaz spor okullarının engel tanımayan Minik Okçusu Elif Eyüpsultan Belediyesi'nin çocuklara spor sevgisi ve spor bilinci kazandırmak amacıyla her yıl geleneksel olarak düzenlediği Yaz Spor Okulları, büyük ilgi görüyor.

Eyüpsultan Belediyesi'nin çocuklara spor sevgisi ve spor bilinci kazandırmak amacıyla her yıl geleneksel olarak düzenlediği Yaz Spor Okulları, büyük ilgi görüyor.

Çocukların 13 farklı branşta uzman öğretmenlerden, sevdikleri bir spor dalında eğitim aldıkları yaz spor okullarında en çok ilgi gören branşlardan birisi de okçuluk oldu.

Okçuluk dersleriyle öğrencilere özgüven, disiplin, koordinasyon ve sosyal bir ortam kazandırılması hedeflenirken, çocukların, zihinsel ve fiziksel olarak gelişimi destekleniyor.

Okçuluk sporuna gönül vermiş bu isimlerden birisi de 9 yaşındaki Elif Ceran. Bedensel engelli olan Elif, haftada üç gün Alibeyköy Spor Kompleksi'nde verilen okçuluk derslerine katılarak sevdiği bir sporu yapmanın mutluluğunu yaşıyor. Haftada üç gün Güzeltepe'den Alibeyköy Spor Kompleksi'ne gelen Elif, ısınma hareketleri sonrası hocasıyla birlikte 1 saat boyunca ok atıyor.

"OKÇULUK SPORUNU ÇOK SEVİYORUM"

Okçuluğu çok sevdiğini ve yaz spor okullarıyla bu sporu yapma fırsatı bulduğunu belirten Elif, "Okçuluk benim sevdiğim ve yapabildiğim sporlardan biri. Burada çok güzel zaman geçiriyorum. İleride okçuluk sporunda kendimi geliştirip yarışmalara katılmak istiyorum. Tüm engelli arkadaşlarıma da bir spor dalıyla ilgilenmelerini tavsiye ediyorum. Asla pes etmesinler" diyor.

Sadece spor odaklı olmayıp çocukların fiziksel gelişimlerinin yanı sıra sosyal ve kültürel açıdan da daha donanımlı hale gelmelerini sağlayan yaz spor okullarında, 9 – 15 yaş arasındaki çocuklara badminton, futbol, basketbol, voleybol, tenis, karate, bisiklet, mini golf, okçuluk, satranç, atletizm, oryantiring, kaykay eğitimleri ücretsiz olarak veriliyor.

Kaynak: DHA