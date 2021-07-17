Yaz spor okullarında voleybol branşına büyük ilgi
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Yaz spor okullarında voleybol branşına büyük ilgi

Yaz spor okullarında voleybol branşına büyük ilgi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Çocukların ilgi ile beklediği Bozüyük Belediyesi yaz spor okulları kapsamında düzenlenen voleybol etkinliği başladı.

Çocukların ilgi ile beklediği Bozüyük Belediyesi yaz spor okulları kapsamında düzenlenen voleybol etkinliği başladı.

Yaz aylarında çocukların vakitlerini spor yaparak faydalı bir şekilde geçirmelerini sağlayan Bozüyük Belediyesi, yaz okulları kurslarının startını verdi. Çalışmaları başlayan ve 2011-2014 doğumlu sporculara yönelik düzenlenen yaz voleybol kursu salı ve perşembe günleri olmak üzere haftanın 2 günü spor salonunda yapılıyor. Branş etkinlikleri ile kursa katılan öğrencilere; voleybolu sevdirmek, voleyboldaki temel hareketleri öğreterek, branşa yönelik fiziksel gelişmelerini sağlamak amaçlanırken sporcu adaylarının daha düzenli ve disiplinli yaşamalarının yanında, sosyal ve okul yaşamlarında da daha başarılı olmaları hedefleniyor. - BİLECİK

Yaz spor okullarında voleybol branşına büyük ilgi
Yaz spor okullarında voleybol branşına büyük ilgi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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