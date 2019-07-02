Yaz spor okullarına yoğun ilgi

Bilecik'in Osmaneli İlçe Belediyesi bünyesinde olan Osmaneli Belediyesi Yaz Spor Okulları'na yoğun ilgi gösteriliyor.

Osmaneli Belediyesi her süreçte yürüttüğü planlı, programlı hedeflerine yönelik çalışmalarla örnek belediyecilik sergilerken, spor konusunda örnek bir alt yapı kulübü olan 1308 Osmaneli Belediyespor 17 branşta faaliyetlerine devam ediyor.

Konu ile ilgili açıklama yapan Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, "Okulların tatil olması ile başlayan yaz spor okullarında hedef 500 öğrenciye hizmet vermek. Osmaneli de ailelerin büyük destek verdiği yaz spor okullarında neredeyse doluluk derecesine gelindi. Çok değerli milli sporcularımızın, değerli spor hocalarımızın gözetiminde son derece bilimsel çalışma programları uygulanarak çocuklarımız, gençlerimiz yetiştiriliyor.1308 Osmaneli Belediyespor ile örf ve adetlerine bağlı, dinine, bayrağına, vatanına, milletine, devletine bağlı sporcular yetiştirmeyi hedefleyen kulübümüz, üst liglere ve milli takımlara da sporcular yetiştirmeyi hedefliyor" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İHA