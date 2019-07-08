Beylikdüzü Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü tarafından düzenlenen Yaz Spor Okulları, yaz tatilini verimli geçirmek isteyen öğrenciler tarafından yoğun ilgi ile karşılandı. 18 Haziran tarihinde başlayan, 15 farklı branşta eğitim imkanı sunulan ve toplamda 5 bin öğrenciye hizmet verilen Yaz Spor Okulları 8 Ağustos tarihinde madalya ve sertifika töreni ile sona erecek.

Yaz tatilini verimli geçirmek isteyen öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiği Yaz Spor Okulları tüm heyecanıyla devam ediyor. Beylikdüzü Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü tarafından düzenlenen spor okullarından, Beylikdüzü'nde ikamet eden çocuklar ve gençler ücretsiz faydalanma imkanı buluyor. Öğrenciler tarafından yoğun ilgiyle karşılanan okullarda kursiyerler; spor, eğitim ve eğlenceyi bir arada yaşıyor.

Öğrenciler yeteneklerini keşfetme imkanı buluyor

Basketbol, voleybol, yüzme, cimnastik, futbol (kız/erkek), masa tenisi, taekwando, okçuluk, tenis, aikido, golf, izcilik, güreş, satranç ve çocuk zumbası branşlarının büyük ilgiyle karşılandığı spor okullarında, engelsiz branşlarda ise; yüzme, cimnastik, masa tenisi, basketbol, taekwando ve satranç alanında verilen eğitimlerle, çocuklar yeteneklerini keşfetme imkanı buluyor. Dersler, Beylikdüzü sınırları içerisinde yer alan 15 farklı tesiste devam ediyor. 18 Haziran tarihinde başlayan ve toplamda 5 bin öğrenciye hizmet verilen Yaz Spor Okulları 8 Ağustos tarihinde madalya ve sertifika töreni ile sona erecek. - İSTANBUL

Kaynak: İHA