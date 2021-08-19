Yaz spor okulları renkli görüntülere sahne oluyor
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Yaz spor okulları renkli görüntülere sahne oluyor

Yaz spor okulları renkli görüntülere sahne oluyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Bilecik Bozüyük Belediyesi, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü işbirliği ile ücretsiz olarak düzenlenen yaz spor okulları tüm hızıyla devam ederken spor kursları da renkli görüntülere sahne oluyor.

Bilecik Bozüyük Belediyesi, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü işbirliği ile ücretsiz olarak düzenlenen yaz spor okulları tüm hızıyla devam ederken spor kursları da renkli görüntülere sahne oluyor.

Çocukların yaz tatillerini en iyi şekilde değerlendirmeleri, bireysel yeteneklerini keşfetmeleri ve sosyalleşmelerini sağlamak amacıyla düzenlenen yaz spor okulları yoğun ilgi görüyor. Kendine özgü kıyafetleri, kuralları ve turnuvaları ile spor tutkunlarına hem eğlence hem de adrenalin sunan ve tüm dünyada oldukça popüler spor dallarından biri olan kort tenisi Yaz Spor Okulları kapsamında gençlerin ilgi odağı oldu. 4 Eylül Mahallesi tenis kortlarında hafta sonları yapılan derslere 10-16 yaş grubundaki gençler katılıyor. Tüm vücudun koordinasyonunu artıran ve iyi bir sportmen olmanın kurallarını öğreten kort tenisi branşının kursiyerleri hem eğleniyor, hem öğreniyor. - BİLECİK

Yaz spor okulları renkli görüntülere sahne oluyor
Yaz spor okulları renkli görüntülere sahne oluyor
Yaz spor okulları renkli görüntülere sahne oluyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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