Yaz Spor Okulları kayıtları başladı
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Yaz Spor Okulları kayıtları başladı

Yaz Spor Okulları kayıtları başladı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Erzincan Belediyesi çocukların fiziksel, bilişsel, duygusal gelişimlerine katkı sunmak ve keyifli bir tatil geçirmelerini sağlamak amacıyla Yaz Spor Okulları'nı açıyor.

Erzincan Belediyesi çocukların fiziksel, bilişsel, duygusal gelişimlerine katkı sunmak ve keyifli bir tatil geçirmelerini sağlamak amacıyla Yaz Spor Okulları'nı açıyor. Farklı branşlarda verdiği kurslarla yüzlerce Erzincanlı çocuğa kapılarını açan Erzincan Belediyesi Yaz Spor Okulları, yaz döneminde çocuklara sporla iç içe bir tatil yaşatacak.

Erzincan Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde; Futbol, Dart, Bocce, Masa Tenisi, Türk İşaret Dili, Bağlama, Halk Oyunları, Kara Kalem ve Tiyatro kursları ile çocukların hem eğlenmeleri hem de spor yaparak bedensel ve zihinsel gelişimlerine destek sağlanması hedefleniyor. Ayrıca Yaz Spor Okulları kapsamında Mahalleler Arası Penaltı Şampiyonası düzenleniyor.

Futbol kurslarına 8-16 yaş, Dart, Bocce, Masa Tenisi 10-18 yaş, Türk İşaret Dili, Bağlama, Halk Oyunları, Kara Kalem ve Tiyatro 8-18 yaş, Mahalleler Arası Penaltı Şampiyonasına 10-15 yaş öğrenciler başvuru yapabilecek.

Başvurular 24 Haziran - 2 Temmuz 2021 tarihleri arasında Çarşı TOKİ Konutları Erzincan Belediyesi Kültür Sanat Merkezi'ne yapılacak. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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