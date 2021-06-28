Yaz spor okulları kapılarını açtı
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Yaz spor okulları kapılarını açtı

Yaz spor okulları kapılarını açtı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Nilüfer Belediyesi ve Nilüfer Belediyespor'un birlikte düzenlediği yaz spor okulları başladı.

Nilüfer Belediyesi ve Nilüfer Belediyespor'un birlikte düzenlediği yaz spor okulları başladı. 9 farklı spor branşının yer aldığı yaz spor okulları 3 Eylül'e kadar devam edecek.

Nilüfer Belediyesi ve Nilüfer Belediyespor'un birlikte düzenlediği yaz spor okulları başladı. Çocukların farklı sportif aktiviteleriyle yaz tatilini verimli geçirmelerine katkı sunmayı hedefleyen Nilüfer Belediyesi, koronavirüs önlemlerini de göz önüne alarak yaz spor okullarını 9 farklı branşta başlattı. Futbol, basketbol, voleybol, yüzme, cimnastik, squash, savunma sporları, kort tenisi ve tam gün spor okulları olmak üzere çok sayıda branşta eğitimler, üç dönem şeklinde Eylül ayına kadar sürecek. Yüzme branşında ise eğitimler koronavirüs tedbirleri dolayısıyla 5 Temmuz Pazartesi günü Konak Olimpik ve Çalı Kapalı Yüzme Havuzları'nda başlayacak. Yaz spor okulları eğitimleri Nilüfer Belediyespor Üçevler Spor Tesisleri, Altınşehir Gençlik Merkezi, Konak Olimpik Yüzme Havuzu, Çalı Kapalı Yüzme Havuzu, Yüzüncüyıl Gençlik Merkezi ve Spor Salonu ile Beşevler Cimnastik Salonu'nda gerçekleştirilecek.

Nilüfer Belediyespor tam gün yaz spor okulları konuk ettiği çocukların farklı aktivitelerde bulunmalarını sağlıyor. Hafta içi 09.00-17.00 saatleri arasında devam edecek tam gün yaz spor okullarında, sporun yanında tamamlayıcı sanatsal ve sosyal eğitimler de verilecek. Tam gün yaz spor okullarında futbol, basketbol, voleybol, yüzme, kort tenisi, masa tenis, squash ve cimnastikten oluşan branşların yanında, modern dans, halk oyunları, drama, badminton gibi farklı alanlardan eğitimler de verilecek. Tam gün yaz spor okullarında ayrıca geleneksel sokak oyunları ve kitap okuma saati gibi etkinliklerde yapılarak çocukların keyifli zaman geçimesi sağlanacak. Yaz spor okullarına katılan öğrencilere servis, öğle yemeği ve ara öğün imkanı da sağlanıyor.

Yaz spor okullarına katılım ücretleri ise, branşlarda servissiz 200 TL, servisli 250 TL, tamgün spor okullarında ise servisli bin 300 TL, servissiz bin 100 TL olarak belirlendi. Nilüfer Belediyesi'nin yaz spor okullarından faydalanmak isteyenler aşağıda belirtilen gençlik ve spor merkezlerinin telefonlarından ayrıntılı bilgi alabilirler.

Üçevler Spor Tesisleri 441 90 60, Altınşehir Gençlik Merkezi 413 03 72, Yüzüncüyıl Gençlik Merkezi ve Spor Salonu 413 09 90, Beşevler Cimnastik Salonu 443 29 57, Konak Olimpik Yüzme Havuzu 453 06 26 ve Çalı Kapalı Yüzme Havuzu 482 42 95. - BURSA

Yaz spor okulları kapılarını açtı
Yaz spor okulları kapılarını açtı
Yaz spor okulları kapılarını açtı
Yaz spor okulları kapılarını açtı
Yaz spor okulları kapılarını açtı
Yaz spor okulları kapılarını açtı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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