Yaz spor okulları için kayıtlar başladı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Yaz spor okulları için kayıtlar başladı

Yaz spor okulları için kayıtlar başladı
Bültenler - Haberler | Güncel

Nevşehir Belediyesi tarafından çocuk ve gençlerin yaz aylarında sporla içi içe olmalarını sağlamak amacıyla düzenlenen Yaz Spor Okulları için kayıtlar başladı.

Nevşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü tarafından çocukların ve gençlerin zihinsel ve bedensel gelişimleri ile sosyalleşmelerine katkı koymak, ayrıca yeteneklerini ortaya çıkarmak amacıyla Yaz Spor Okulları açılacak.

Pandemi nedeniyle uzun süredir sosyal aktiviteler ve spordan uzak kalan çocuk ve gençleri bir araya getirecek olan Yaz Spor Okulları'nda Atletizm, Boks, Güreş, Engelli Atletizm, Kadın Güreş, Erkek Güreş, Voleybol, Spor Tırmanışı, MMA, Kort Tenisi ve Futbol branşlarında antrenörler eşliğinde ücretsiz eğitim verilecek.

Kontenjanların sınırlı tutulacağı Yaz Spor Okulları'ndaki kurslara katılmak isteyenler 05 Temmuz 2021 tarihine kadar 0384 214 28 03 no lu telefonu arayıp kayıt yaptırabileceği gibi Paşakonağı içerisinde bulunan Nevşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü'ne şahsen başvurabilir ya da www.nevsehirbelediyesigenclikspor.com adresinden online olarak kayıtlarını yaptırabilir.

Kaynak: Bültenler

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Hulusi Akar Vladimir Putin Binali Yıldırım Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Müge Anlı Seda Sayan Şevval Şahin Kıvanç Tatlıtuğ
Spor Cristiano Mesut Özil Metin Oktay Cüneyt Çakır Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Yaz spor okulları için kayıtlar başladı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 30.6.2021 09:46:02. #1.16#

title