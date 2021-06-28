Yaz spor okulları için başvurular devam ediyor
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Yaz spor okulları için başvurular devam ediyor

Yaz spor okulları için başvurular devam ediyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Bozüyük Belediyesi, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü işbirliği ile düzenlenen ücretsiz yaz spor okullarına başvurular 14 branşta devam ediyor.

Bozüyük Belediyesi, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü işbirliği ile düzenlenen ücretsiz yaz spor okullarına başvurular 14 branşta devam ediyor.

Yaz dönemi boyunca öğrencilerin kendilerini farklı spor dallarında geliştirebilmeleri için güzel bir fırsat olan Yaz Spor Okulları aynı zamanda çocukların tatillerini de en iyi şekilde değerlendirebilmelerine imkan sağlıyor. Tamamen ücretsiz olarak düzenlenen yaz spor okullarında eğitimler her biri kendi alanında uzman eğitmenler tarafından verilecek. Basketbol branşına 2009-2011, voleybol branşına 2011-2014, jimnastik branşına 2013- 2017, masa tenisi branşına 2009-2014, karate branşına 2011-2014, güreş branşına 2008-2011, kort tenisi branşına 2005-2011, futbol branşına 2013-2015, Hentbol branşına 2007-2013, dart branşına 2005-2010, atletizm branşına 2008-2012, bocce branşına 2002- 2005, tekvando branşına 2009-2013 ve yüzme branşına 2008-2015 yılları arası doğumlu öğrencilerin başvurabilecek. Başvurular Bozüyük Belediyesi Metristepe Kültür Merkezi'nde devam ederken, son başvuru tarihi 28 Haziran 2021 Pazartesi günü olarak belirlendi. - BİLECİK

Yaz spor okulları için başvurular devam ediyor
Yaz spor okulları için başvurular devam ediyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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