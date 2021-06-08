Yaz Spor Okulları Başlıyor

Eyüpsultan'da gençleri spor, eğlence ve eğitim ile dopdolu bir yaz bekliyor.

Eyüpsultan'da gençleri spor, eğlence ve eğitim ile dopdolu bir yaz bekliyor. Eyüpsultan Belediyesi'nin gençlere ve çocuklara yönelik düzenlediği Yaz Spor Okulları başlıyor.

Sadece spor odaklı olmayıp çocukların fiziksel gelişimlerinin yanı sıra sosyal ve kültürel açıdan da daha donanımlı hale gelmesini sağlayan Yaz Spor Okulları'nda Eyüpsultanlı çocuklar yazın keyfini doyasıya çıkaracaklar.

EĞİTİMLER 10 FARKLI BRANŞTA VERİLECEK

28 Haziran - 27 Ağustos tarihleri arasında düzenlenecek Yaz Spor Okulları'nda 7-14 yaş arasındaki çocuklar yüzme, futbol, karate, hentbol, basketbol, voleybol, okçuluk, tenis, masa tenisi, satranç eğitimlerini ücretsiz olarak alabilecek. Eğitimler, tamamı akademi mezunu ve profesyonel eğitmenler eşliğinde Pazartesi, Salı, Çarşamba ve Perşembe günleri 09. 00 - 17. 00 saatleri arasında verilecek.

7 FARKLI BÖLGEDEN KAYIT YAPTIRILABİLİYOR

Eyüpsultanlı gençler ve çocuklar, belediyenin bu hizmeti sayesinde, yaz boyunca ücretsiz olarak çeşitli sportif faaliyetlerde bulunuyorlar. Bir yandan spor yaparken, diğer yandan da sosyal çevrelerini genişleterek özgüvenlerini arttırıyorlar. Tüm yıl boyunca verilen sportif eğitimlerde gençlere ve çocuklara spor bilincinin, spor ahlakının, spor kültürünün, dostluğun ve saygının aşılanması amaçlanıyor. Yaz spor okulları için veliler Alibeyköy Spor Kompleksi, Göktürk Kültür Merkezi, Yeşilpınar Bilgi Evi, Düğmeciler Bilgi Evi, Güzeltepe Bilgi Evi, Akşemsettin Bilgi Evi, Kemerburgaz Bilgi Evi'nden kayıt yaptırabilecek.

Yaz Spor Okulları'na kayıt için 0212 440 15 67 numaralı telefondan detaylı bilgi alınıp http://basvuru. eyupsultan. bel. tr/ online kayıt yaptırılabiliyor.

Kaynak: Habermetre