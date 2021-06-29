Yaz spor okulları açıldı

Gençlik ve Spor Bakanlığı yaz spor spor okulları ve engelsiz spor okulları açılışı Yakutiye Kapalı Spor Salonu'nda yapıldı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı yaz spor spor okulları ve engelsiz spor okulları açılışı Yakutiye Kapalı Spor Salonu'nda yapıldı.

Açılışa Gençlik ve Spor İl Müdürü Fuat Taşkesenligil, Aziziye Kaymakamı Metin Baskın, Yakutiye Kaymakamı Murat Öztürk ve kurum müdürleri katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından çeşitli branşlardan oluşan kortej salondaki yerini aldı.

Törende açılış konuşmasını Gençlik ve Spor İl Müdürü Fuat Taşkesenligil yaptı. Taşkesenligil, "2020-2021 Eğitim ve Öğretim yılının sona ermesinin ardından çocukların yaz okullarını daha verimli geçirebilmesi, sporla tanışmalarını sağlamak amacıyla Spor Genel Müdürlüğü tarafından başlatılan 'Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Okulları' açılış töreni için bir araya geldik. Gençlik ve Spor Bakanlığımızın 81 ilde eş zamanlı olarak GSB yaz spor okulları açılış töreni için bir aradayız. Geçtiğimiz yıl korona virüs nedeniyle yaz spor okullarını başlatamadık. Ama yine de spor sokağı, spor her yerde, spor balkonda biz sokakta gibi projelerimizle halkımızı ve çocuklarımızı, gençlerimizi sporsuz bırakmadık. Çocuklarımızı ve gençlerimizi yeniden spor salonlarımızla, spor sahalarımızla buluşturuyoruz. Bugün Erzurum nüfus yoğunluğu bakımından lisanslı sporcu sayısı bakımından ülkemizin önde gelen illeri arasında yerini almaktadır. İllerimizde 70 bine yakın lisanslı sporcu yer almaktadır. 20 bin dolayında faal lisanslı sporcumuz bulunmaktadır. Spor aktiviteleri çocuklarımızın ruh sağlığına da ciddi katkı yapacağını düşünüyoruz. Artık bilgisayar çağında çocuklarımızın en yakın arkadaşı maalesef sanal arkadaşları, bunlardan da çocuklarımızı kurtarmak gerekir diye düşünüyoruz. Bu tarz ilişkiler çocuklarımızın ruh sağlığını bozmaktadır. Çocuklarını spora gönderen tüm ailelere teşekkür ederim" diye konuştu.

Açılış töreninde Erzurum bar ekibinin gösterisinin ardından karate, tekvando, eskrim, badminton, basketbol, jimnastik branşlarında sporcular kısa gösteriler sundu.

Tören sporculara çeşitli ödüllerin verilmesiyle sona erdi. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı