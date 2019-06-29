Yaz spor okulları açıldı

Kırıkkale'de 2019 yılı yaz spor okulları düzenlenen törenle açıldı.

17 Ağustos Spor Salonu'nda düzenlenen törende konuşan Vali Yunus Sezer, bir eğitim ve öğretim yılını geride bıraktıklarına belirterek, çocukların uzunca bir süre yaz tatilinde olacaklarını söyledi.

Bu dönemi çocukların en iyi ve en verimli şekilde geçirmeleri gerektiğini vurgulayan Sezer, şöyle konuştu:

"Gençler bizim için çok değerlisiniz, bizler yöneticiler olarak sizleri çok seviyoruz. Gençlerimizin sokakta vaktini boş şekilde geçirmesini istemiyoruz. Hiçbir gencimizi internet kafelerde görmek istemiyoruz. Burada gençlerimiz güzel vakit geçirebilir. Hem spor hem de diğer aktiviteleri yapabilmeleri için tesislerimiz burada hizmet veriyor."

Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Haluk Karahan da çocuk ve gençleri spora yönlendirmek, spor kulüplerine sporcu kaynağı oluşturmak ve toplumda spor kültürüne katkı sağlamak amacıyla 32 branşta kursların açıldığını belirtti.

Şu ana kadar 6 bin 500 çocuğun kayıt yaptırdığını dile getiren Karahan, sporun bir yaşam kültürü olduğunu ve bu kültürü çocuklara vermenin herkesin görevi olduğunu kaydetti.

Protokol üyeleri, çok sayıda öğrenci ve velinin katıldığı tören, öğrencilerin spor gösterileriyle sona erdi.

Kaynak: AA