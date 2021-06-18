Yaz Spor Okulları 448 öğrenciyle eğitime başladı

İnegöl Belediye Spor Kulübü bünyesinde düzenlene yaz okulları, bu yıl 4 ayrı dönem şeklinde gerçekleştirilecek. İlk dönem eğitimleri 7 Haziran Pazartesi günü 448 öğrenciyle başladı.

İnegöl Belediyesi, pandemi dolayısıyla ara verilen spor okullarına normalleşme süreciyle birlikte yeniden başladı. İnegöl Belediye Spor Kulübü bünyesinde sürdürülen spor okulları, bu yıl 4 ayrı dönemde yaz okullarıyla devam edecek. 07-25 Haziran, 28 Haziran-16 Temmuz, 26 Temmuz-13 Ağustos ve 16 Ağustos-03 Eylül tarihlerinde yapılacak olan ve 7 ayrı branşta düzenlenecek yaz okullarının ilk dönemi, 7 Haziran Pazartesi günü başladı.

Hikmet Şahin Kültür Parkı içerisinde bulunan Belediye Spor Salonu ve Alanyurt bölgesinde Yunus Emre Spor Kompleksinde iki ayrı salonda yapılan yaz spor okulları eğitimleri; Voleybol, Basketbol, Jimnastik, Okçuluk, Masa Tenisi, Spor Tırmanış ve Oryantiring olmak üzere 7 ayrı branşta yapılıyor. 07 Haziran 2021 Pazartesi günü başlayan 1'inci dönem eğitimlerinde; Basketbolda 115 öğrenci, Voleybolda 89 öğrenci, Masa Tenisinde 55 öğrenci, Spor Tırmanışta 64 öğrenci, Okçulukta 41 öğrenci ve Jimnastikte 84 öğrenci olmak üzere toplam 448 öğrenci kurslarda eğitime başladı.

Kaynak: Bültenler