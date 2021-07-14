Yaz Spor Festivali İller Arası Yıldızlar Judo Turnuvası Kilis'te başladı
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Yaz Spor Festivali İller Arası Yıldızlar Judo Turnuvası Kilis'te başladı

Yaz Spor Festivali İller Arası Yıldızlar Judo Turnuvası Kilis'te başladı
Anadolu Ajansı / Cebrail Caymaz - Haberler | Spor

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) ve Kilis Belediyesi iş birliği ile düzenlenen "Yaz Spor Festivali İller Arası Yıldızlar Judo Turnuvası" Kilis'te başladı.

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) ve Kilis Belediyesi iş birliği ile düzenlenen "Yaz Spor Festivali İller Arası Yıldızlar Judo Turnuvası" Kilis'te başladı.

Beşevler Spor Salonu'nda gerçekleştirilen şampiyonaya 18 ilden aralarında Suriyelilerin de bulunduğu 350 sporcu katıldı.

Kilis Valisi Recep Soytürk, burada yaptığı konuşmada, müsabakaya katılan bütün sporculara başarılar diledi.

Müsabakaya katılan sporculara Kilis'i gezmeleri için tavsiyelerde bulunan Soytürk, "Bugün 18 ilden tam 350 misafirimiz var. Kilis genel olarak bölgede küçük bir yer olarak kalmış diye bir algı var. Benim ne kadar misafirim geldiyse 'biz Kilis'in bu kadar güzel olduğunu, tarihi eser olduğunu bilmiyorduk. İyi ki geldik, Allah razı olsun' diyorlar. Sevgili gençler, Kilisimizin tarihini, kültürünü, misafirperverliğini görün. Bu projenin yürütülmesinde emeği geçen belediye personelimize ve desteği olan UNICEF'e teşekkürlerimi sunuyorum." dedi.

Kilis Belediye Başkanı Servet Ramazan da Kilis'te judo turnuvasını 5'inci kez düzenlemenin heyecanını yaşadıklarını aktardı.

Ramazan, sporun gençlerin sosyal hayatına ve ahlaki gelişimine önemli katkılar sağladığını belirtti.

UNICEF Türkiye Temsilci Yardımcısı Nona Zicherman ise bu etkinliğin çocukların ve gençlerin sosyal katılımını desteklediğini ifade etti.

Zicherman, UNICEF'in çok önemli ortaklarından biri olan Gençlik ve Spor Bakanlığına etkinliğe olan katkı ve desteklerinden dolayı teşekkür ederek "Pandemi dünyada tüm ülkelerde olduğu gibi Türkiye'de de hayatımızı değiştirdi. Pandemiyle mücadele konusundaki çalışmaları ve eğitim ile sosyal hizmetleri zor şartlarda bile devamını sağladıkları için Türkiye devletini tebrik ediyorum." dedi.

Konuşmaların ardından Vali Soytürk, katkılarından dolayı Belediye Başkanı Ramazan ve Zicherman'a plaket verdi.

Şampiyona 16 Temmuz Cuma günü sona erecek.

Yaz Spor Festivali İller Arası Yıldızlar Judo Turnuvası Kilis'te başladı
Yaz Spor Festivali İller Arası Yıldızlar Judo Turnuvası Kilis'te başladı
Yaz Spor Festivali İller Arası Yıldızlar Judo Turnuvası Kilis'te başladı
Yaz Spor Festivali İller Arası Yıldızlar Judo Turnuvası Kilis'te başladı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cebrail Caymaz

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