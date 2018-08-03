Kilis Belediyesi ve UNICEF iş birliğiyle hayata geçirilen "Her Çocuk İçin Sosyal Uyum Projesi" kapsamında düzenlenen ve dün başlayan "Yaz Spor Festivali" sona erdi.

Festival kapsamında Beşevler Spor Salonu'nda minikler ve yıldızlar kategorilerinde organize edilen judo turnuvasında, çeşitli kentlerden aralarında Suriyelilerin de bulunduğu yaklaşık 300 sporcu yarıştı.

Müsabakalar sonunda Kilis, Konya, Kahramanmaraş, Adana, Karaman ve Suriye takımları dereceye girdi. Dereceye giren takımların sporcularına çeşitli ödüller verildi.

Belediye Başkan Yardımcısı Cuma Özdemir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, düzenlenen etkinliğe gösterilen ilginin sevindirici olduğunu belirtti.

Organizasyonun gelecek yıllarda da devam ettirilmesi için ellerinden gelen gayreti göstereceklerini ifade eden Özdemir, Kilis'in sınırın diğer tarafında yaşanan olaylar nedeniyle son yıllarda sıkıntılı günler yaşadığını, olaylardan kaynaklanan travmanın çocuklara unutturulması adına böyle bir etkinlik düzenlediklerini söyledi.

Kilis'in kendi nüfusundan daha fazla Suriyeli misafire ev sahipliği yaptığını anımsatan Özdemir, "Yapılan faaliyetin birlikte yaşama kültürünün oluşması adına güzel bir etkinlik olduğunu düşünüyoruz. Bu yarışmada Suriyeli misafirlerimizin çocukları da var. Onların Türkiye'den çok güzel duygu ve hatıralarla ayrılacaklarını temenni ediyoruz." diye konuştu.