Kilis Belediyesi ve UNICEF iş birliğiyle hayata geçirilen Her Çocuk İçin Sosyal Uyum Projesi kapsamında düzenlenen "Yaz Spor Festivali" başladı.

Festival kapsamında Beşevler Spor Salonu'nda minikler ve yıldızlar kategorilerinde organize edilen judo turnuvasına, çeşitli kentlerden aralarında Suriyelilerin de bulunduğu yaklaşık 300 sporcu katılıyor.

Kilis Belediye Başkan Yardımcısı Cuma Özdemir, açılışta yaptığı konuşmada, organizasyonun gelecek yıllarda da devam ettirilmesi için ellerinden gelen gayreti göstereceklerini belirtti.

Etkinlik, yarın tamamlanacak.