Yaz Spor Eğitimleri'ne Renkli Kapanış
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Yaz Spor Eğitimleri'ne Renkli Kapanış

Yaz Spor Eğitimleri'ne Renkli Kapanış
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T. C. Beykoz Belediyesi Resmi Web Sitesi Beykoz'da 2 bin 47 çocuğu sporla buluşturan "Yaz Spor Eğitimleri" sportif gösterilerin sergilendiği renkli bir kapanış töreniyle sona erdi.

T. C. Beykoz Belediyesi Resmi Web Sitesi

Beykoz'da 2 bin 47 çocuğu sporla buluşturan  "Yaz Spor Eğitimleri" sportif gösterilerin sergilendiği renkli bir kapanış töreniyle sona erdi.

Beykoz Belediyesi'nin sporla iç içe ve sağlık nesiller için düzenlediği eğitimler ilçedeki çocuklara spor ve eğlence dolu bir yaz sundu.

Atletizm, okçuluk (olimpik ve geleneksel), jimnastik, taekwondo, karete, kickboks, tenis, kano, basketbol ve voleybol olmak üzere 10 farklı branşta yapılan eğitimlerde çocuklar, uzman spor hocaları eşliğinde yeni spor dallarıyla tanışırken yeteneklerini de geliştirdi.

Beykoz Stadı'nda düzenlenen, yaz boyu eğitimlere katılan çocukların yeteneklerini sergilediği kapanış töreni ailelerin de iştirakiyle şölen havasında geçti.

Beykoz Belediye Başkanı Murat Aydın ve Beykoz İlçe Milli Eğitim Müdürü Sevcenur Özcan'ın da katıldığı törende ilk olarak eğitimlerden kesitler sunan film gösterildi, yaz kursu öğrenciler ile Beykoz Gençlik ve Spor Kulübü'nün başarılı sporcuları geçit yaptı.

Ardından taekwondo, karete, kick boxs ve jimnastik öğrencileri yeteneklerini sergileyen gösteriler sundu ve ülke genelinde olduğu gibi ilçede de ilginin son yıllarda arttığı okçuluk branşında atış gösterisi yer aldı.

Başkan'dan Okçulara Madalya

Yaz spor okulları kapsamında düzenlenen "Olimpik Okçuluk Turnuvası"nın finali de alanda yapıldı. Beykoz Belediye Başkanı Murat Aydın, yaş gruplarında dereceye giren çocuklara madalyalarını verdi ve başarılar diledi.

Konuşmasında sporla sağlıklı ve özgüvenli çocuklar yetiştirmeyi amaçladıklarını vurgulayan Beykoz Belediye Başkanı Murat Aydın, eğitimlere katılan çocukları ve ailelerini kutladı, kış sezonunun da spor eğitimlerinin süreceğini müjdeledi.

Beykoz Belediyesi tarafından eğitimlere katılan tüm çocuklara başarı madalyasının verildiği törende, dondurma, patlamış mısır, pamuk şeker, macun ve meyve suyu ikram edildi.

Yaz Spor Eğitimleri Kapanış Töreni hatıra fotoğrafı çekilmesiyle sona erdi.

Kaynak: Habermetre

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