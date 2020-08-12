Yaz sıcaklarında tansiyon hastalarının dikkat etmesi gerekenler
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Yaz sıcaklarında tansiyon hastalarının dikkat etmesi gerekenler

Tansiyon hastalarının sıcak havalarda dikkat etmesi gerekenleri Uzman Dr. Orkan Karaca açıklıyor:

Yaz sıcaklarında tansiyon hastalarının dikkat etmesi gerekenler
12.08.2020 09:16 | Son Güncelleme: 12.08.2020 09:54

Tansiyon hastalarının kendilerini yaz sıcaklarından koruyacak önemler almaları kadar, evde düzenli tansiyon ölçümü yapmaları ve gerekli durumlarda bu ölçümleri doktorları ile paylaşmaları da büyük önem taşıyor.

Yaz sıcakları herhangi bir kalp, tansiyon ve benzeri hastalığı olmayan sağlıklı kişiler de dahil olmak üzere her yaştan kişiyi olumsuz yönde etkileyebiliyor. Sıcak hava ve yüksek nem özellikle kalp ve tansiyon hastaları için tetikleyici olabiliyor. Sıcaklığa bağlı olarak aşırı su ve tuz kaybı, kan basıncında dengesizliğe neden olup ve vücudumuzda bulunan başta sodyum ve potasyum tuzları gibi minerallerin dengesini bozuyor. Bu dengenin bozulması kan basıncında dalgalanmalara sebep olabiliyor.

-Günde en az 2 litre su içilmeli

-Güneşin en yoğun olduğu 10.00 – 15.00 saatlerinde güneşe çıkılmamalı

-Sürekli kullanılan ilaçların kullanımı ihmal edilmemeli

-Sindirimi kolay lifli yiyecekler tüketilmeli ve hazır gıdalardan kaçınılmalı

- Öğlen saatlerinde ve yemeklerden sonra egzersiz yapmaktan kaçınılmalı

-Açık renkli kıyafetler tercih edilmeli

-Tansiyon düzenli olarak ölçülmeli ve kayıt altına alınmalı

Uzman Dr. Orkan Karaca, tansiyonu dengede tutmak kadar düzenli tansiyon ölçmenin de bir o kadar önemli olduğunu belirtiyor ve şöyle devam ediyor: "Sessiz düşman" olarak da tabir edilen hipertansiyon, uzun süre hiç belirti vermeden ilerleyerek böbrek, beyin, kalp ve damar sistemine zarar verebilen bir hastalıktır. Bu nedenle kişiler belirli aralıklarla kan basınçlarını ölçtürmeli ve kayıt altına almalıdır. Ancak özellikle hipertansiyon gibi kronik hastalığa sahip bireylerin Covid-19'un hayatımıza girmesiyle birlikte çok ciddi sorun teşkil etmeyen durumlar dışında doktor ziyaretleri yapmaları önerilmiyor. Bunun yerine hastaların evde düzenli olarak tansiyonlarını ölçmeleri ve bu verileri kayıt altına almalarını öneriyoruz. Özellikle pandemi döneminde hastaların tansiyon verilerini doktorlarıyla uzak paylaşabilmeleri hem hastalar hem de sağlık çalışanları için büyük kolaylık sağlıyor."

Kaynak: Bültenler

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