Yaz Sıcaklarında Buz Gibi 'Aşlama'

YAZ döneminin meşhur lezzetleri arasında yer alan Adana'nın yöresel içeceklerinden 'aşlama' sezonu açıldı. Aşırı sıcaklardan bunalan Adanalılar, çözümü aşlama yani meyan kökü şerbeti içerek buluyor.

Geçen yıl bu dönemlerde bardağı 1 TL'ye satılan aşlamanın fiyatı bu yıl da sabit kaldı. Özellikle Çukurova Bölgesi'nde oldukça sevilen aşlamayı, sokak satıcıları sırtlarındaki güğümlere doldurup gezerek satıyor. 10 yıldır aşlama satan Durmuş Şekerci (27) işlerin iyi gittiğini, satışlardan memnun olduğunu söyledi. Şekerci, "Günde 2 depo aşlama satıyorum. Bu da yaklaşık 100 bardağa denk geliyor. Tanesini her sene olduğu gibi bu sene de 1 TL'den satıyorum" dedi. - Adana