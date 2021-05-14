Yaz sıcaklarına LG CeilingFan ile serin mola
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Yaz sıcaklarına LG CeilingFan ile serin mola

Yaz sıcaklarına LG CeilingFan ile serin mola
Anadolu Ajansı / Mehmet Fatih Erdoğdu - Haberler | Ekonomi

Doğal bir serinlik sunması, özel dizayna sahip kanatlarıyla daha geniş bir alanda hava akımı sağlaması ve ThinQ ile uzaktan kontrol edilebilmesi ile LG CeilingFan, kullanıcılara ekstra konfor sunuyor.

Doğal bir serinlik sunması, özel dizayna sahip kanatlarıyla daha geniş bir alanda hava akımı sağlaması ve ThinQ ile uzaktan kontrol edilebilmesi ile LG CeilingFan, kullanıcılara ekstra konfor sunuyor.

Firmadan yapılan açıklamaya göre, LG doğal bir serinlik arayan, evlerine yemyeşil bir ormanın esintisini taşımak isteyen tüketicilere LG CeilingFan'ı önerdi.

Evlerdeki konforu en üst seviyeye çıkartan LG CeilingFan, güçlü motoru ve eşsiz tasarıma sahip kanatlarıyla üstün hava akışı sağlıyor, hava kalitesini artırıyor.

Tüketicilere daha yumuşak bir serinlik ve daha geniş bir hava akışı sağlayan LG CeilingFan tavan vantilatörünün çift kanadı rahatsızlık hissi yaratmadan hava akışı sağlıyor.

Böylelikle tüketicilerin yüksek teknolojiler eşliğinde serinlemek isterken maruz kaldığı baş ağrılarını azaltıyor. LG CeilingFan'ın tasarımı, oda içerisindeki kör noktaları da ortadan kaldırarak, tüm alana eşit, ormanlardan gelmişçesine serin bir hava iletiyor. Üstelik LG CeilingFan, "uyku modu" sayesinde, kaliteli bir uyku sağlıyor. Kullanıcılar, akıllı teknoloji ile donatılan LG CeilingFan'ı, ThinQ uygulaması ile diledikleri yerden, diledikleri zaman kontrol edilebiliyorlar.

Şık ve yekpare tasarımı ile ilgi odağı olan LG CeilingFan, bükülmeye ve paslanmaya karşı dayanıklılığı ile kullanıcılara uzun yıllar kullanım imkanı da sunuyor.

LG Premium LED ekran ise, kullanıcıların ortamı kontrol etmesini kolaylaştırıyor. 26 desibellik gürültüsü ile on derece sessiz olan LG CeilingFan, hem evler hem de ofisler için ideal çözüm olarak sunuluyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Fatih Erdoğdu

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